Переменная облачность и до +18°С. Погода на 29 апреля
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В четверг будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет от 11 по северо-востоку до 18 градусов тепла по юго-западу страны.
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