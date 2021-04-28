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Переменная облачность и до +18°С. Погода на 29 апреля

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Переменная облачность и до +18°С. Погода на 29 апреля

В четверг будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет от 11 по северо-востоку до 18 градусов тепла по юго-западу страны.

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