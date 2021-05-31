Переменная облачность и без осадков. Погода на 1 июня

Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, ночью и утром местами возможны заморозки на почве до нуля - минус 3. Днем будет 14-20 градусов тепла.