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Происшествия

Пенсионер провел ночь в лесу в Кировском районе

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Пенсионер провел ночь в лесу в Кировском районе

В оперативно-дежурную службу Кировского РОВД местная жительница обратилась 30 августа за час до полуночи. Как рассказали в УВД облисполкома, она сообщила, что ее 70-летний знакомый утром отправился в д. Зеленица Кировского района и до сих пор не вернулся домой.

- Личный состав Кировского РОВД был незамедлительно поднят по тревоге, к поискам присоединились и сотрудники РОЧС. Проводилось обследование Кировского района, лесных массивов и деревень, - рассказали в УВД облисполкома.

31 августа около 9.30 сотрудники милиции нашли пенсионера. Мужчина провел ночь в лесу, неподалеку от д. Зеленица.

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