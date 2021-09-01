Пенсионер провел ночь в лесу в Кировском районе
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В оперативно-дежурную службу Кировского РОВД местная жительница обратилась 30 августа за час до полуночи. Как рассказали в УВД облисполкома, она сообщила, что ее 70-летний знакомый утром отправился в д. Зеленица Кировского района и до сих пор не вернулся домой.
- Личный состав Кировского РОВД был незамедлительно поднят по тревоге, к поискам присоединились и сотрудники РОЧС. Проводилось обследование Кировского района, лесных массивов и деревень, - рассказали в УВД облисполкома.
31 августа около 9.30 сотрудники милиции нашли пенсионера. Мужчина провел ночь в лесу, неподалеку от д. Зеленица.
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