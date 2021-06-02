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ПЦР-тесты для выезда за границу больше не будут делать в визовых центрах

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ПЦР-тесты для выезда за границу больше не будут делать в визовых центрах

ПЦР-исследование на COVID-19 для выезда за рубеж больше не будет проводиться в визовых центрах. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения Беларуси на фоне многочисленных жалоб граждан из-за завышенных цен у посредников. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

В сообщении отмечается, что теперь сдать ПЦР-тест можно только в медицинских учреждениях. Обновленный перечень лабораторий скоро будет размещен на сайте ведомства.

Минздрав призвал визовые центры предоставить сформированные на 24 мая списки граждан, которые уже зарегистрировались на исследование. Вопрос с ними будет решен.

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