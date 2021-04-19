ПЦР-тест на COVID-19 для выезжающих за пределы РБ проводят в Бобруйске

Бобруйский зональный центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» проводит лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени (ул. Минская, 100). Исследования проводятся для граждан, выезжающих за пределы Республики Беларусь в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19.

- Сдача ПЦР-теста производится только по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (8-044) 770-80-82 с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов, - уточнили в отделе эпидемиологии Могилевского облЦГЭиОЗ.

Заполнение документов (договор, акт сдачи-приема) осуществляется в фойе административного здания (центральный вход). При себе необходимо иметь медицинскую маску, паспорт, копию паспорта (страницы 31, 33), квитанцию об оплате.

Забор материала проводится в Бобруйском зонЦГЭ (одноэтажное здание во дворе) ежедневно с 8 до 11 часов. Выдача результатов (информация на русском и английском языках) осуществляется при предъявлении паспорта в кабинете № 9 с 8 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30.

- Забор материала для проведения исследований на инфекцию COVID-19 проводится натощак, либо не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи, желательно не чистить зубы, за два часа до сдачи материала на исследование необходимо воздержаться от курения, - напоминают эпидемиологи.