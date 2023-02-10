Патриотов растит школа

За 60 лет со дня открытия средняя школа №25 нашего города прошла путь от перышек «звездочка» до современных компьютеров. Ее возглавляли опытные директора, энтузиасты своего дела, каждый из которых внес вклад в становление и развитие учреждения. Первый директор Римма Александровна Лукашевич руководила школой 10 лет. С 1973-го по 1978 год школу возглавлял Юрий Борисович Соколов. Затем более 30 лет директором была Валентина Александровна Печенко. Ее сменил Игорь Альбертович Пирожков. С 2012 года учебное заведение возглавляет Валентина Геннадьевна Абрамова. Все они заботились об обучении и воспитании учащихся, причем приоритетным было и остается воспитание достойных граждан, патриотов нашей страны.

Ходили мы походами

С ервых лет работы изучение родного края осуществлялось не только на уроках, но и через участие школьников в походах, туристско-краеведческую и исследовательскую деятельность. За 60 лет существования было много экскурсий и путешествий. Ежегодно в конце учебного года юные туристы вместе с учителями истории Жанной Константиновной Даниловой, Василием Николаевичем Делендиком, Аркадием Абрамовичем Канторовичем отправлялись в экспедиции по местам боевой славы отцов и дедов. Целью их было изучение родного края, общение с земляками, проверка себя на выносливость. Участники первых путешествий шли пешком по лесным партизанским тропам, тащили на себе тяжелые рюкзаки и палатки. Особой популярностью пользовались «звездные» походы. Для каждой группы ребят поход начинался в разных местах, а затем все участники направлялись в определенную точку сбора, то есть, как лучики одной звезды, собирались вместе по окончании похода. В 1965 году в школе был открыт музей В.И. Ленина, где ребята вместе с учителем истории Аллой Юрьевной Ганчицкой организовывали экскурсии, принимали малышей в пионеры, проводили комсомольские собрания. Это было время романтиков, песен у костра, «физиков и лириков».

Самым активным организатором краеведения был учитель истории Василий Николаевич Делендик. Один из первых походов по местам боевой славы ребята под его руководством совершили в совхоз имени В.И. Ленина, к братской могиле, где похоронены 33 советских солдата, имена 8 из которых неизвестны. Запомнился школьникам многодневный переход по местам действий партизанского отряда Тихона Бумажкова, когда ребята побывали на месте лесного аэродрома у деревни Поречье, на острове Добром, в урочище Двесница. Экспедиция школьников в Елизово начиналась от Кургана Славы у деревни Сычково и проходила через Роксолянку. Именно в Сычково Герой Советского Союза Михаил Селезнев в 1944 году повторил подвиг Александра Матросова. В память о нем здесь возвели дзот-памятник, на котором увековечены имена более 230 воинов. Неподалеку в 1967 году был насыпан Курган Славы, в который заложены капсулы с землей с 70 братских могил Бобруйского района. В 1986 году рядом с курганом возведены 6 стел в честь Героев Советского Союза, совершивших подвиги на Бобруйщине: Н.А. Изюмова, И.Ф. Масловского, М.Г. Селезнева, А.И. Черныша, Н.А. Колодко, И.Я. Орла.

В 1977 году ребята прошли дорогами отряда «Славный», который действовал в кличевских лесах. В состав спецотряда, сформированного в Москве 15 февраля 1942 года, входили офицеры НКВД и профессиональные спортсмены. На территории Беларуси отряд действовал 15 месяцев, 8 из которых размещался на небольшом островке под названием Веремеевка посреди болот. Здесь они жили, здесь же хоронили погибших товарищей. В 2019 году партизанскому захоронению присвоен статус историко-мемориального места погребения. Добраться до мемориала непросто: почти километр пути нужно преодолеть по топким болотам, идя след в след за проводником. Наши исследователи побывали и на этом недоступном острове. Ребят, участников подобных походов, в те годы называли красными следопытами.

Эстафета продолжается

В начале 1990-х в нашей школе преподавали учителя географии и истории А.В. Богомолов и С.Б. Рунович, которые с 1992 года возглавляли поисковый отряд «Обелиск» на базе детско-­юношеского центра путешествий и краеведения «Баб­раня». С того времени наши школьники уже целенаправленно занимались поисковой деятельностью. Ребята обследовали территорию в районе деревень Бабино и Савичи вдоль железной дороги в сторону Жлобина, где в 1944 году проходили ожесточенные бои.

В 2009 году юные туристы и краеведы школы объ­единились в туристско-краеведческий клуб «Зубренок», который возглавила учитель математики В.Я. Ткачук. Один из первых многодневных походов участники клуба совершили вдоль ландшафтного заказника «Дубовский каскад озер», до деревни Углы, где еще остались следы боев 1944 года: пулеметные гнезда, линии окопов, противотанковые рвы. Школьники собственными глазами увидели израненную много лет назад землю, почувствовали, с каким трудом приходилось советским воинам отвоевывать каждый ее метр.

Запомнилось путешествие в Октябрьский район через деревню Зеленковичи, где во время войны дислоцировался штаб партизанской бригады имени Александра Пархоменко. Проходя через Глебову Рудню, ребята узнали о подвиге советских танкистов. Еще в начале войны немцы подбили советский танк, кто-то смог выбраться, а один танкист не успел выскочить из горящей машины – его похоронили на окраине деревни, а танк всю войну простоял немым свидетелем боя. Сохранилась фотография школьников, ухаживающих за могилой…

В мае 2012 года после просмотра фильма «Освобож­дение», в котором советский генерал уже в июле 1941-го предложил нанести контрудар и освободить от фашистов Жлобин, Рогачев и Бобруйск, у «зубрят» возникла идея выяснить, кто же был тот смельчак. Ребята в августе 2012 года прошли по местам боев 63-го стрелкового корпуса до места его гибели у деревни Старая Рудня Жлобинского района и узнали, что генерал Леонид Григорьевич Петровский служил в Бобруйске в 1937-м и стал здесь комкором. В июле-августе 1941 года 63-й корпус в результате контрудара освободил Рогачев и Жлобин, направлялся к Бобруйску. Корпус преградил путь фашистам на Днепровском рубеже, остановил танки, которые рвались к Москве, но попал в окружение. Во время двухнедельных кровопролитных боев генерал Л.Г. Петровский получил три ранения, последнее из которых – 17 августа – было смертельным... В 2012 году на городском конкурсе по учебным предметам и краеведению исследовательская работа наших школьников «На Бобруйском направлении» заняла второе место.

Не меркнет слава героев

Ежегодно в нашей школе проводится краеведческий конкурс «Находка года». Одним из экспонатов очередного стал дневник Ионы Афанасьевича Кришнева – прадедушки Даши Евзрезовой. Под псевдонимом Грозный он командовал партизанским отрядом «Смерть фашизму» в Жлобинском районе и описал в своем дневнике военные события с августа 1942-го по март 1943-го. Школьники оцифровали дневник и передали его в музей истории Великой Отечественной вой­ны. Накануне 70-летия Великой Победы Даша Евзрезова принимала участие в республиканском проекте «Ніколі не забудзем» и написала письмо-обращение к своему прадедушке. В книге «Никогда не забудем. Внуки о войне», выпущенной в 2015 году, было опубликовано это письмо.

Историей жизни и подвига партизанского командира Грозного заинтересовался и учащийся 6-го класса Ткачук. Антон исследовал историю обороны города и судьбу защищавших его курсантов Бобруйского военно-­тракторного училища. Школьник изучил записки бобруйского историка Н.Я. Данилова, которые хранятся в городском краеведческом музее. Он узнал, что в июне 1941-го состоялся первый выпуск курсантов, погоны командиров взводов надели 19-летние парни. Вместе с другими они прикрывали отход советских частей из Бобруйска. Юному исследователю стали известны имена некоторых защитников города: Александр Андреев, Алексей Антонов, Арон Гаврусев, Иван Галкин, Иван Ефимов, Шота Лемонджава, Алексей Политыченко, Аркадий Рябинкин, Вартан Саваян, Владимир Спесивов, Николай Харбин... Наши краеведы неоднократно бывали на местах боев и отыскали небольшой памятник, который установил местный житель Михаил Казаченок. Ребята немало потрудились, чтобы сохранить память о подвиге курсантов – 3 июля 2019 года на левом берегу Березины официально был установлен памятник-валун в честь погибших в июне 1941 года защитников Бобруйска. На торжественном открытии присутствовала 80-летняя дочь преподавателя училища капитана Вартана Мартиросовича Саваяна – Вива Вартановна.

Накануне 75-летия Победы в школе был реализован проект, рассказывающий о родственниках наших школьников и учителей – участниках Великой Отечественной войны. Ребята и педагоги тщательно изучали письма, альбомы, записи, сохранившиеся в семейных архивах и на интернет-ресурсах. Вместе с В.Я. Ткачук на сайте «Мемориал» ребята нашли наградные листы Владимира Иосифовича Красноруцкого, прадедушки ученика 8-го класса Михаила Олюнина; Владимира Тимофеевича Шантара, прадедушки ученицы 8-го класса Дарьи Акушевич; Александра Александровича Зорина, прадедушки ученицы 8-го класса Юлии Арцимавичус. Выяснили также, что прадедушка Никиты Коновалова – Михаил Иванович Коновалов – был участником штурма Берлина, а прадедушка Даниила Рябова и дедушка педагога Татьяны Ивановны Рябовой Севастьян Фомич Батуро – партизаном бригады «Железняк». Нашли и документальные свидетельства того, что дядя педагога Валерии Яновны Ткачук и дедушка Антона Ткачука сапер Сергей Петрович Кашпей погиб под г. Кольно в Польше. Накануне 9 Мая 2020-го стенд с этими сведениями был торжественно открыт на первом этаже школы.

Работа по патриотическому воспитанию школьников продолжается. Они ходят в походы по местам боевой славы, устанавливают факты гибели защитников Оте­чества, ведут переписку с их родными, ухаживают за могилами известных и неизвестных героев войны. Каждый раз, отправляясь в экспедицию по родному краю, ребята непременно берут с собой государственный флаг Республики Беларуси. На привалах он развевается над палатками, а во время переходов его гордо несут впереди. И хотя Год исторической памяти в Беларуси закончился, память о героях войны не подвластна времени, он жива и будет жить вечно.

Татьяна Голубева, библиотекарь, Валерия Ткачук, учитель математики сш №25

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