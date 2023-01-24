Патриотов не купишь, а негодяев можно

Патриотизм. Какой только смысл не вкладывали в содержание этого понятия на протяжении многих веков знаменитые политические деятели и писатели, а также те, кто хотел бы подняться до их уровня. Однако главное и основное понятие патриотизма не кануло в неизвестность, а наоборот, приобретает для нас еще большее значение в современных условиях.

О понятиях и понимании

Согласно энциклопедии, слово «пат­риотизм» происходит от греческого patris – родина, отечество и подразумевает любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам.

Канцлер Пруссии Бисмарк говорил: «Если наши враги льют на нас грязь, то это означает, что мы действуем правильно в интересах своего государства».

П.А. Столыпин, премьер-министр России, в свое время выступая в Саратовском университете, выразил пожелание: «Сделайте, наконец, нашу молодежь патриотической! Развейте в ней чувство здорового просвещенного патриотизма! Я недавно был в Скандинавии. Как приятно меня поразил вид тамошней молодежи, одушевленно и гордо проходившей стройными рядами с национальными флагами». В гимне Канады тоже есть слова: «Пат­риотизм – удел всех твоих сынов». Историки Великобритании говорят, что ее король Георг V был патриотом своей родины, ибо правил вместе с народом и парламентом.

Певица Аида Ведищева, уехав в Америку (видимо, сразу став ее патриотом), начала выходить на сцену в образе… статуи Свободы. Буш-старший прислал ей письмо с благодарностью за пропаганду патриотизма.

Для сравнения с тем, как относятся к пропаганде патриотизма (воспитанию населения) на «диком» Западе и у нас в Союзном государстве, давайте также рассмотрим несколько примеров. Начну, только на первый взгляд, с мелочи. Некоторые телеведущие российских каналов ТВ сынов отечества, работающих на Родину за рубежом, начали называть не разведчиками, а шпионами. В то же время английского шпиона Лоуренса, работавшего в странах Ближнего Востока, называют «известный британский разведчик».

Если мы подвиг трехсот спартанцев, ценой своей жизни задержавших на некоторое время армию персов, чтобы успеть сообщить правительству о нападении врага, называем героическим, т.е. патриотическим, то подвиг двадцати восьми панфиловцев, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской и других наших героев в СМИ нашей союзницы России в прежние годы склоняли на все лады, доказывая, что все было не так.

Бей своих?..

В то же время некоторые деятели, выступая по российскому телевидению, о стране предков и родителей, о своей родине говорили: «Разве в этой стране…», этим самым подчеркивая пренебрежение к стране, в которой достигли определенного положения.

Главный раввин России Адольф Шаевич в интервью газете «Труд» (19.01.2005 г.) высказался так: «Я никого не осуждаю, но считаю, что у человека должна быть историческая память, а многим ее недостает. И советовал бы евреям из России уезжать не в Германию, а в Израиль».

Полностью согласен с А. Шаевичем в том, что у человека (добавлю и у народа) должна быть историческая память. Однако у народов бывшего СССР западные политики под водительством США вытравливают ее всеми возможными способами.

Примером этого служит вдалбливание в головы слушателей и телезрителей СМИ западных стран, что вовсе не народ СССР внес решающий вклад в дело победы над фашизмом. Искажая историческую действительность, политики запада закрывают глаза на зарождающийся в некоторых странах Европы фашизм, на снос памятников советским воинам-­освободителям. Дескать, это поверженная к ногам Гитлера Европа каким-то чудесным образом победила фашизм. При этом замалчивают тот факт, что У. Черчилль, услышав, что фашистская Германия напала на СССР, воскликнул: «Теперь Англия спасена».

Мы же прекрасно понимаем, что память о предках – главное и необходимое условие в воспитании патриотизма у потомков. Неслучайно когда-то Максим Горький сказал замечательные слова: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цель будущего».

Патриотами становятся там, где рождаются

Нужно помнить, что одним, возможно главным, принципом, из которых слагается понятие патриотизма, является совесть. Стратегам Запада особо опасны наша терпимость, наше уважение к совести и жизни. Наша гуманность в их глазах – самый тяжкий грех.

Вместе с тем совесть – понятие сложное. Как и патриотизм, есть совесть человека и народа и совесть капитала. Нажива и прибыль не зависят от понятий чести и патриотизма.

В России же за последние тридцать лет появилось столько Ротшильдов, что весь мир дается диву тому, насколько богата страна и насколько новоявленные капиталисты безжалостны к народу этой страны.

Выше интересов отечества, народа и чего угодно капитал ставит охрану своего союза капиталистов. Неприкосновенность трехсот миллиардов долларов, принадлежащих нуворишам России и лежащих в зарубежных банках, тому свидетельство. Беларусь – страна маленькая. Наши новоявленные капиталисты по сравнению с российскими, что моськи против слонов. Вследствие этого я и вынужден показывать «патриотизм» российских капиталистов, т.к. в СМИ России их имена мы слышим часто, а о наших моськах можно узнать, только когда они появляются на экранах ТВ в роли подсудимых. Все мы, люди, появляемся на свет божий несмышленышами. И какими станем во взрослом состоянии, зависит от того, в какой среде росли и воспитывались. Патриотами не рождаются, патриотами становятся по мере впитывания в себя системы ценностей, сложившихся у нашего народа на протяжении веков, и если мы говорим, что патриотизм – это любовь к Родине, то в первую очередь это любовь к своим родителям, к людям и природе, окружающим тебя, к земле, по которой ходишь и называешь своей Родиной, ибо ты здесь, на этой земле, родился, независимо от вероисповедания, цвета кожи и социального положения. Все это должно воспитываться с детства. Человек с детских лет должен знать, какой его поступок или действие будет служить интересам общества и государства, а какие поступки или действия будут унижать его родителей, товарищей, народ и страну перед лицом других. Таким образом, патриотизм воспитывается целым рядом ценностей, присущих народу и государству и способствующих подъему авторитета нашего народа перед мировым общественным мнением.

Марат Щура, полковник в отставке.

(Продолжение следует).