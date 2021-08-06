Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин с официальным визитом посещает Могилев 6 августа. Уже утром состоялась его встреча с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем, в ходе которой руководитель области поблагодарил православную церковь за участие в светских мероприятиях, направленных на воспитание нравственных ценностей, в том числе среди детей и подростков.

Патриарший экзарх поделился планами расширить присутствие церкви в учебных заведениях – ввести факультативные уроки в общеобразовательную программу, на которых будет изучаться Слово Божье.

Патриарший экзарх пообещал содействие в поиске архивных документов периода нахождения в Могилеве Ставки Верховного главнокомандующего Российской армией в 1915-1917 годах для передачи их в могилевские музеи.

В планах посещения Могилева Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином посещение церквей города и участие в закладке капсулы на месте будущего памятника Георгия Конисского.

по материалам mogilevnews.by