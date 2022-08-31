Памятные мероприятия ко дню рождения писателя Алеся Адамовича пройдут в Бобруйском районе
7 0
В поселке Глуша 3 сентября пройдут памятные мероприятия в 95-ю годовщину со дня рождения знаменитого белорусского писателя Алеся Адамовича, сообщили в Бобруйском райисполкоме.
В программе: возложение цветов к могиле писателя, работа книжно-иллюстративной выставки «Жестокая правда войны Алеся Адамовича», презентация фотовыставки «Кинообъектив», литературно-музыкальная композиция «Алесь Адамович — человек мира».
Организатором памятных мероприятий выступает отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Памятные мероприятия ко дню рождения писателя Алеся Адамовича пройдут в Бобруйском районе
-
Акция ко Дню знаний
-
Уральские пельмени приедут в Бобруйск
-
Департамент охраны приглашает принять участие в республиканском конкурсе «Службе охраны 70»
-
Гастрономическое путешествие «СмакFEST» скоро закончится. Успей попробовать все