Памятные мероприятия ко дню рождения писателя Алеся Адамовича пройдут в Бобруйском районе

В поселке Глуша 3 сентября пройдут памятные мероприятия в 95-ю годовщину со дня рождения знаменитого белорусского писателя Алеся Адамовича, сообщили в Бобруйском райисполкоме.

В программе: возложение цветов к могиле писателя, работа книжно-иллюстративной выставки «Жестокая правда войны Алеся Адамовича», презентация фотовыставки «Кинообъектив», литературно-музыкальная композиция «Алесь Адамович — человек мира».

Организатором памятных мероприятий выступает отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.