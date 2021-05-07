Памятные акции и торжественные церемонии, посвященные Дню Победы, покажет в прямом эфире Белтелерадиокомпания

Накануне Дня Победы телеканал "Беларусь 1" готовит сразу несколько премьер. 7 мая эфир программы "Добрай раніцы, Беларусь!" посвящен женщинам на войне. От снайпера и разведчицы до зенитчицы и танкистки - все ипостаси женщин - героев войны и бравых бойцов фронта на себе лично опробовали ведущие одной из самых рейтинговых утренних программ. Девушки не побоятся вынести на себе бойцов, стрелять по врагу из Т-34 и даже заминировать квадрат железной дороги. Съемки проходили на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". В проекте приняли участие историки и эксперты военного дела, а также настоящие герои войны. В эфире до 9 утра.

Вечером 7 мая - ежегодное торжественное собрание и концерт «Спасибо за жизнь!». Начало в 19:20.

8 мая в 19:00 - специальный проект Агентства теленовостей "Моя голубка". Реальные истории трех женщин - участниц Великой Отечественной, тех, кто сражался за Родину на передовой. Как до последнего шли к Победе и что помогало не потерять надежду.

Продолжит тематический эфир субботы - 12‑серийный художественно‑публицистический цикл "Крылья Победы". Впервые на экранах - военные тайны авиации. Какие судьбоносные решения принимались за закрытой дверью, и чего стоило белорусским летчикам бесстрашно сражаться за десятки километров от земли? Детали в многосерийном рассказе, основанном на достоверных фактах, о нарушении воздушного пространства задолго до 22 июня 1941 года, судьбоносной Директиве № 1 и уничтожении вражеских самолетов. Премьера в 21:40 на «Беларусь 1» и международном спутниковом телеканале «Беларусь 24»

9 мая в эфире «Беларусь 1» и «Беларусь 24» - серия прямых трансляций праздничных событий в Минске. В 11:00 зрители увидят церемонию возложения цветов и венков к монументу Победы, в 18:00 - торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

В 21:30 - гала‑концерт «Подвиг народа бессмертен», который станет частью телепроекта «Площадь Победы».

В 17:55 все теле‑ и радиоканалы Белтелерадиокомпании присоединятся к минуте молчания в память о павших в борьбе против фашизма. Завершится день спецвыпуском воскресного информационно‑аналитического проекта «Главный эфир» (в 20:00).

Телеканал «Беларусь 2» - серия спецвыпусков собственных программ: молодежный интерактивный проект «Пин_код» накануне большого праздника понаблюдает за тем, как подрастающее поколение белорусов чтит память героев ВОВ.

На «Беларусь 3» в День Великой Победы прозвучат легендарные композиции военных лет, сопровождавшие солдат на протяжении всей войны.

С программой передач, можно ознакомиться на сайте Белтелерадиокомпании.