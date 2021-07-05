Памяти Елены Морозовой – директора ДШИ №1 имени Е. К. Тикоцкого

Вся трудовая деятельность Елены Константиновны, блестящего педагога, обладающего глубокими знаниями, неразрывно связана со сферой музыкального образования. С 1991 по 2021 год работала в государственном учреждении образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого г. Бобруйска», из них последние 7 лет – директором школы.

Прекрасный организатор и грамотный руководитель Елена Константиновна все свои знания и мастерство щедро передавала детям и учителям; создала прекрасный педагогический коллектив профессионалов; награждена Почетной грамотой Бобруйского городского Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, профессионализм, активное участие в реализации городских проектов и мероприятий республиканской акции «Культурная столица года». Педагогический коллектив под руководством Елены Константиновны награжден дипломом I степени Бобруйского исполнительного комитета за достигнутые показатели в развитии культуры в 2015, 2018, 2019 годах; дипломом победителя Могилевского областного исполнительного комитета в ежегодном соревновании на лучшую организацию работы по сохранению и развитию культуры в 2017году; благодарностью Бобруйского исполнительного комитета за популяризацию национальной культуры и искусства в 2017 году. Принципиальная, честная и справедливая, бесконечно преданная любимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог. Светлая память о Елене Константиновне как о руководителе, коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах!

Педагогический коллектив государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого г. Бобруйска», глубоко скорбит о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Константиновны Морозовой.