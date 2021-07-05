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Общество

Памяти Елены Морозовой – директора ДШИ №1 имени Е. К. Тикоцкого

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Памяти Елены Морозовой – директора ДШИ №1 имени Е. К. Тикоцкого

Вся трудовая деятельность Елены Константиновны, блестящего педагога, обладающего глубокими знаниями, неразрывно связана со сферой музыкального образования. С 1991 по 2021 год работала в государственном учреждении образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого г. Бобруйска», из них последние 7 лет – директором школы.

Прекрасный организатор и грамотный руководитель Елена Константиновна  все свои знания и мастерство щедро передавала детям и учителям; создала прекрасный педагогический коллектив профессионалов; награждена Почетной грамотой Бобруйского городского Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, профессионализм, активное участие в реализации городских проектов и мероприятий республиканской акции «Культурная столица года». Педагогический коллектив под руководством Елены Константиновны награжден  дипломом I степени Бобруйского исполнительного комитета за достигнутые показатели в развитии культуры  в 2015, 2018, 2019 годах; дипломом победителя Могилевского областного исполнительного комитета в ежегодном соревновании на  лучшую организацию работы по сохранению и развитию культуры в 2017году; благодарностью Бобруйского исполнительного комитета за популяризацию национальной культуры и искусства в 2017 году. Принципиальная,  честная и справедливая, бесконечно преданная любимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог. Светлая память о Елене Константиновне  как о руководителе, коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах!

Педагогический коллектив государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого г. Бобруйска», глубоко скорбит о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Константиновны Морозовой.

 

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