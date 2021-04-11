«Память сердца». В Бобруйске прошла экскурсия, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Еще в декабре в Беларуси стартовал масштабный патриотический проект Белорусского республиканского союза молодежи «Память сердца». Молодежь всей страны посещает мемориалы и памятники, чтобы еще раз вспомнить героическое прошлое и почтить память героев Великой Отечественной.

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, в Бобруйске прошла экскурсия, посвященная памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, организатором которой выступил Бобруйский городской комитет ОО «БРСМ».

Старший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея Инна ОВСЕЙЧИК рассказала молодому поколению бобруйскую историю в деталях:

— Сегодняшнюю экскурсию можно назвать «Дорогой скорби и мужества». Она была посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Маршрут экскурсии прошел от станции «Березина» через железнодорожный район, двор П-образной казармы, где находился концлагерь №131, прошли на «Плац» во дворе казармы — место, где расстреливали.

«Организовывая такие мероприятия, мы привлекаем внимание молодежи к сохранению истории о героических подвигах, судьбе каждого нашего земляка, внесшего свой вклад в освобождение Беларуси и Великую Победу. В конце экскурсии мы видели Братские могилы военнопленных. Мероприятие завершилось у мемориала «Жертвам фашизма». Минутой молчания и возложением цветов мы почтили память погибших людей в годы Великой Отечественной войны», - добавила Ольга МЕДВЕДЕВА, второй секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».