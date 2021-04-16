Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Беларуси "О массовых мероприятиях в Беларуси".

Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка и был принят в первом чтении 2 апреля.

Проектом закона упраздняется уведомительный порядок организации и проведения массовых мероприятий в постоянных местах. Все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. При этом местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий. Для организаторов таких мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, а также запрет на изготовление и распространение в этих целях листовок, плакатов, иных материалов до получения разрешения о проведении данного массового мероприятия.

Запрещается освещение в средствах массовой информации, интернете или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды.

Законопроектом уточняется правовое положение тех, кто присутствует на массовом мероприятии в качестве журналистов средств массовой информации. На таких лиц распространяется требование соблюдать общественный порядок наравне с организаторами и участниками. Устанавливается запрет на выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению мероприятия, а также запрет на наделение иных лиц полномочиями на аналогичные действия.

Кроме того, на политические партии и общественные объединения возлагается ответственность за осуществление их членами от имени этих организаций публичных призывов к организации и проведению несанкционированных массовых мероприятий, изготовление и распространение в этих целях листовок, плакатов и других материалов.