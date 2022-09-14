Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 21% площадей
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На утро 14 сентября озимые зерновые культуры посеяны на 321 тысяче гектаров – 21 процент запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В Брестской области семена легли в почву на 17 процентах площадей, в Витебской – 22, в Гомельской – 12, в Гродненской – 20, в Минской – 26, в Могилевской – 29.
Темпы работ ускорились. Если в воскресенье и понедельник из-за дождей в целом по стране засевали по 22-28 тысяч гектаров, то вчера уже 41 тысячу.
Для каждого региона существуют оптимальные сроки сева. Витебская и Могилевская области должны завершить его 25 сентября, Минская и Гродненская – 30 сентября, Гомельская и Брестская – 5 октября.
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