Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 21% площадей

На утро 14 сентября озимые зерновые культуры посеяны на 321 тысяче гектаров – 21 процент запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В Брестской области семена легли в почву на 17 процентах площадей, в Витебской – 22, в Гомельской – 12, в Гродненской – 20, в Минской – 26, в Могилевской – 29.

Темпы работ ускорились. Если в воскресенье и понедельник из-за дождей в целом по стране засевали по 22-28 тысяч гектаров, то вчера уже 41 тысячу.

Для каждого региона существуют оптимальные сроки сева. Витебская и Могилевская области должны завершить его 25 сентября, Минская и Гродненская – 30 сентября, Гомельская и Брестская – 5 октября.

СБ