Ожоги 80% тела получил при пожаре бобруйчанин

Как сообщили в МЧС, пожар на втором этаже пятиэтажного здания общежития ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» на ул. Володарского обнаружила система автоматической пожарной сигнализации 20 мая около 21.20.

Работники МЧС спасли гражданина 1960 г.р. Мужчина госпитализирован с ожогами 80% тела в тяжелом состоянии.

Огнем повреждено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается.