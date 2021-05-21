Ожоги 80% тела получил при пожаре бобруйчанин
mogilevnews 151 0
Как сообщили в МЧС, пожар на втором этаже пятиэтажного здания общежития ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» на ул. Володарского обнаружила система автоматической пожарной сигнализации 20 мая около 21.20.
Работники МЧС спасли гражданина 1960 г.р. Мужчина госпитализирован с ожогами 80% тела в тяжелом состоянии.
Огнем повреждено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается.
также
-
Ожоги 80% тела получил при пожаре бобруйчанин
-
За оскорбление в видеочате Президента задержан бобруйчанин
-
Завершено расследование дела об убийстве с особой жесткостью жителя Бобруйска
-
За неделю в Бобруйске пожаров не зафиксировано. В районе – 2 возгорания
-
В Беларуси за выходные задержаны более 100 нетрезвых водителей