Отсрочка НДС на шесть месяцев. Могилевская таможня информирует

17 июля вступило в силу Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2022 г. № 441 «Об отсрочке или рассрочке уплаты ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость».

Данное постановление определило Перечень из 103 системообразующих и (или) градообразующих предприятий (организаций), которым оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики. 17 предприятий Могилевского региона включены в данный перечень.

В рамках указанной поддержки при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров (за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве) предоставляется отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость.

Данная отсрочка предоставляется на срок не более шести месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, без обеспечения исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость. Проценты за предоставление отсрочки уплаты НДС не уплачиваются.

В качестве заявления о предоставлении отсрочки уплаты НДС рассматривается декларация на товары, зарегистрированная в период с 17 июля по 30 сентября 2022 года. При этом, в графе 44 декларации на товары под кодом вида документа «07014» необходимо указать Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2022 г. № 441.

Решением о предоставлении отсрочки уплаты НДС является решение таможенного органа о выпуске товаров согласно этой декларации на товары.

Постановление Совета Министров также определило, что включение юридического лица в Перечень системообразующих и (или) градообразующих предприятий (организаций) является подтверждением наличия основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин (без уплаты процентов за отсрочку или рассрочку), предоставляемой на срок не более 6 месяцев в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

По материалам Могилевской таможни