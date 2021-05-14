Отправка призывников на срочную военную службу началась в Беларуси

Началась отправка призванных на срочную военную службу, сообщили в Министерстве обороны.

В первый день отправки в войска направлены около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 ОУЦ и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси планируется направить около 10 тыс. человек. Для службы в резерве в этот же период - около 200 человек.

Призыв граждан на срочную военную службу в феврале - мае этого года осуществляется в соответствии с указом Президента от 18 февраля 2021 года №55. Согласно его положениям, студенты учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля по их желанию могут быть призваны на службу в резерве, прохождение которой планируется в период их каникул.

В соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии весной текущего года подлежат около 42 тыс. молодых людей.

В настоящее время проводится медицинское освидетельствование призывников. Районными (городскими) призывными комиссиями в отношении граждан уже принято более 26 тыс. решений. Предоставлено более 16 тыс. отсрочек, большую часть из которых - свыше 86% - составляют отсрочки для продолжения образования.

Отправка нового пополнения в войска продлится по 31 мая. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию. Присягу вновь прибывшие примут в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил 12 июня.