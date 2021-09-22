Отопление в квартиры, общежития и учреждения образования Бобруйска начнет поступать с 23 сентября

На основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, принято решение включить системы отопления:

с 23 сентября 2021 г. в жилищном фонде, общежитий, учреждений образования (за исключением детских дошкольных и школьных учреждений), театра, общегородских бань;

При дневных температурах наружного воздуха выше +8°С отопление помещений производить в режиме протапливания с соблюдением норматива социального стандарта по отоплению.

Соответствующее решение подписано сегодня, 22 сентября, председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Александром Викторовичем Студневым.