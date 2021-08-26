Отношения между Беларусью и Китаем стремительно движутся вперед – Минэкономики

Отношения между Беларусью и Китаем стремительно движутся вперед. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Анжелика Никитина на церемонии открытия Года регионов Беларуси и Китая, которая состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

По словам замминистра, итоги белорусско-китайского сотрудничества за первое полугодие говорят о том, что отношения между странами стремительно движутся вперед.

"В целом товарооборот с Китаем вырос на 13%, экспорт в Китай - на 21%. В основном это экспорт продовольствия - за полугодие он вырос практически в полтора раза. Мы надеемся, что наше региональное сотрудничество даст значительный толчок и покажет дополнительные резервы", - отметила Анжелика Никитина.