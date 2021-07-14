Отменена маркировка средствами идентификации мороженого и десертов без содержания молочных жиров и молочного белка
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6 июля 2021 года Правительством Республики Беларусь принято постановление Совета Министров Республики Беларусь № 393 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 № 1030» (далее - постановление № 393).
Указанным постановлением вносится изменение в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.
Так, с 8 июля 2021 года в соответствии с постановлением № 393 маркировке средствами идентификации НЕ ПОДЛЕЖИТ мороженое и десерты без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе.
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Отменена маркировка средствами идентификации мороженого и десертов без содержания молочных жиров и молочного белка