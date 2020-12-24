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Отмена музыкальной новогодней сказки «Свет мой, зеркальце…»

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Отмена музыкальной новогодней сказки «Свет мой, зеркальце…»

ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» информирует об ОТМЕНЕ 03.01.2021 г. в 13.00 Музыкальной новогодней сказки «Свет мой, зеркальце…» по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».

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