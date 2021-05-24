Открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту стартовал в Бобруйске

На базе 83 инженерно-аэродромного полка ВВС и войск ПВО в Бобруйске стартовал открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Состязаться за звание лучших спортсменов-парашютистов будут 15 команд:

представители сил специальных операций Вооруженных Сил, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, сборная команда от Воздушно-десантных войск Российской Федерации и команды аэроклубов ДОСААФ Беларуси.

В программу чемпионата включена индивидуальная и командная точность приземления и индивидуальные акробатические прыжки. Он продлится до 28 мая.