16 ноября в Центре досуга и творчества Бобруйска состоялось открытие выставки картин «Вдохновение» Татьяны Симоненко, руководителя декоративно-художественного кружка «Талант», и ее учениц из территориального Центра социального обслуживания населения Ленинского района.

Открыла выставку и поздравила с творческим успехом председатель Бобруйской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Ольга Башмакова.

Картины, представленные на выставке, очень светлые, нежные, душевные, трогательные, отражающие творческое видение современной жизни. Всего в экспозиции представлено около 50 работ, написанных разной техникой: маслом, акварелью, пастелью, акрилом.

Татьяна Игоревна около 10 лет работает в территориальном Центре социального обслуживания населения Ленинского района, ведет кружок для пожилых людей. С ученицами осваивает разные техники, стили и сюжетные направления. Они учатся сочетанию цветов, композиции, распределению света и тени, выстраиванию перспективы – в общем, открывают новый мир. Удивительно, но многие из дам элегантного возраста, что приходят на занятия, раньше никогда не брали в руки ни кисти, ни краски. И у них все замечательно получается.

В этот праздничный день тёплую, душевную атмосферу подарили не только картины художниц, но и концертная программа народного хора ветеранов труда «Золотые годы», вокальной группы «Свекровушки» и солистов Нины Кривцовой, Людмилы Константиновой, которые под аккомпанемент баяна исполнили песни о любви к родному краю и о Великой Отечественной войне.

Все присутствующие получили незабываемые эмоции от выставки картин и музыкального творчества народного хора.

Приглашаем и вас окунуться в художественный мир творчества. Выставка продолжит работу до конца ноября. Ждем вас по адресу: ул. Куйбышева, 59.

Яна Хамдамова, режиссёр УК «Центр досуга и творчества Бобруйска»