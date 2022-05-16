Открытие купального сезона не за горами. Стоит повторить правила безопасности на воде

Открытие купального сезона уже скоро. Как только погода порадует теплыми деньками, горожане потянутся на городские пляжи, водоемы и озера. Ежегодно, мы информируем граждан о мерах безопасности у воды. Напомнить о них самое время.

В соответствии 2.9 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь отдыхающим у воды запрещается:

купаться в запрещенных местах рек, озер, водохранилищ, прудов и иных водоемов (ст. 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин);

распивать спиртные напитки, входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии (ст. 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до восьми базовых величин, а в случае повтора в течении одного года влечет наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или общественные работы, или административный арест);

заплывать за буи и другие знаки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к судам (моторным, парусным), весельным лодкам и другим плавсредствам;

взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных для этих целей, а также в местах, где неизвестна глубина и состояние дна;

использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;

плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах и других предметах, не соответствующих требованиям, предъявляемым к плавсредствам;

организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся, а также допускать другие действия, которые могут являться причиной несчастного случая;

подавать ложные сигналы тревоги;

оставлять малолетних детей без присмотра;

купание лиц, имеющих заразные кожные заболевания;

стирка белья и купание животных.

Как показывает практика, для определенной части населения главным в любом отдыхе является употребление спиртного. Неумеренное употребление спиртных напитков может омрачить настроение. Соблюдение мер предосторожности и правил поведения на воде поможет сохранить Вам жизнь.

Обращаясь к руководителям, педагогам, воспитателям, физрукам, инструкторам дошкольных, средних, детских учреждений, с наступлением купального сезона проводите разъяснительную работу по правилам поведения на воде среди детей всех возрастов.

Родители! Перед началом купания рассказывайте детям о мерах безопасности на воде. Всегда помните, что дети не должны находиться одни в воде.

Уважаемые бобруйчане! Любите свой город, не загрязняйте пляжи мусором, выбрасывайте его в мусоросборники и урны, не разжигайте на берегу реки костры, так как это может привести к пожару, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Если в отношении Вас будут совершены противоправные действия или вдруг, случилось, какое-либо происшествие, незамедлительно обращайтесь в милицию по телефону «102», или в службы спасения «101», «103», если необходима их помощь. Не забудьте сообщить о месте и времени совершения правонарушения, его суть, приметы правонарушителя, приметы похищенного, если предметом посягательства стало имущество.

Уверены, что вы прислушаетесь к нашим советам, и ничто не омрачит ваш отдых.

Сергей Рудько

Начальник отделения охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома