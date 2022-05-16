Открытие купального сезона не за горами. Стоит повторить правила безопасности на воде
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Открытие купального сезона уже скоро. Как только погода порадует теплыми деньками, горожане потянутся на городские пляжи, водоемы и озера. Ежегодно, мы информируем граждан о мерах безопасности у воды. Напомнить о них самое время.
В соответствии 2.9 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь отдыхающим у воды запрещается:
- купаться в запрещенных местах рек, озер, водохранилищ, прудов и иных водоемов (ст. 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин);
- распивать спиртные напитки, входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии (ст. 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до восьми базовых величин, а в случае повтора в течении одного года влечет наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или общественные работы, или административный арест);
- заплывать за буи и другие знаки, обозначающие границы заплыва;
- подплывать к судам (моторным, парусным), весельным лодкам и другим плавсредствам;
- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных для этих целей, а также в местах, где неизвестна глубина и состояние дна;
- использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах и других предметах, не соответствующих требованиям, предъявляемым к плавсредствам;
- организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся, а также допускать другие действия, которые могут являться причиной несчастного случая;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- оставлять малолетних детей без присмотра;
- купание лиц, имеющих заразные кожные заболевания;
- стирка белья и купание животных.
Как показывает практика, для определенной части населения главным в любом отдыхе является употребление спиртного. Неумеренное употребление спиртных напитков может омрачить настроение. Соблюдение мер предосторожности и правил поведения на воде поможет сохранить Вам жизнь.
Обращаясь к руководителям, педагогам, воспитателям, физрукам, инструкторам дошкольных, средних, детских учреждений, с наступлением купального сезона проводите разъяснительную работу по правилам поведения на воде среди детей всех возрастов.
Родители! Перед началом купания рассказывайте детям о мерах безопасности на воде. Всегда помните, что дети не должны находиться одни в воде.
Уважаемые бобруйчане! Любите свой город, не загрязняйте пляжи мусором, выбрасывайте его в мусоросборники и урны, не разжигайте на берегу реки костры, так как это может привести к пожару, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Если в отношении Вас будут совершены противоправные действия или вдруг, случилось, какое-либо происшествие, незамедлительно обращайтесь в милицию по телефону «102», или в службы спасения «101», «103», если необходима их помощь. Не забудьте сообщить о месте и времени совершения правонарушения, его суть, приметы правонарушителя, приметы похищенного, если предметом посягательства стало имущество.
Уверены, что вы прислушаетесь к нашим советам, и ничто не омрачит ваш отдых.
Сергей Рудько
Начальник отделения охраны правопорядка и профилактики
УВД Бобруйского горисполкома