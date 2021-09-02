Открыт сезон охоты на бобра и выдру

В соответствии с Правилами охоты и Правилами ведения охотничьего хозяйства с 1 сентября по 31 марта в Беларуси разрешена охота на бобра и выдру, сообщает сайт Белорусского общества охотников и рыболовов.

Разрешенные орудия охоты:

Нарезное охотничье оружие с дульной энергией свыше 1 500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, безружейным способом: капканы, ловушки (кроме петель), охотничьи собаки: все породы, кроме гончих и борзых.

Способы охоты:

ружейный из засады, с подхода, безружейный.

В сентябре также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, шакала, ворону серую, сороку, енотовидную собаку, баклана, цаплю серую и цаплю белую большую, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана. 4 сентября открывается сезон охоты на рябчика и серую куропатку. С 18 сентября разрешена охота на гусей. Сезон охоты на самца косули, лося и оленя продлится до 30 сентября.