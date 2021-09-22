Открыт сбор средств на реставрацию Бобруйской крепости

Крепость Бобруйска – памятник истории и архитектуры первой половины ХІХ в. - один из центральных памятников истории города. Она возводилась на территории старого города для обороны западных границ России. Бобруйская крепость представляет собой комплекс памятников фортификационного и градостроительного искусства. На протяжении всей её истории крепость использовалась как военный объект. Долговременные оборонительные постройки были сделаны из кирпича, имели сводчатые перекрытия, бойницы. На территории Беларуси такого типа крепостей только две – Бобруйская и Брестская (при этом в Брестской крепости отсутствуют некоторые типы укреплений, которые сохранились в Бобруйской крепости). Сохранившиеся казематированные и земляные укрепления являются памятниками военной архитектуры. Военные и гражданские здания на территории крепости решены в едином стиле – классическом и являются примером ансамблевой застройки территории. ­

Бобруйская крепость является памятником истории, связанным с событиями войны 1812 года, движением декабристов, гражданской войны, Великой Отечественной войны.

В послевоенный период территория крепости, большинство её фортификационных и других сооружений находились в распоряжении Министерства обороны СССР, затем Министерства обороны Республики Беларусь. С 2002 г.Крепость г. Бобруйска включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как историко-культурная ценность 2 категории на основе заключения Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам охраны историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь. С апреля 2006 г. началась передача объектов крепости от Министерства обороны РБ в городскую коммунальную собственность.

В настоящее время в крепости сохранены девять редюитов входящих и исходящих плацдармов, казематированный бастион, люнет, башня Оппермана, около двадцати зданий и сооружений административно-бытовой зоны, в том числе и дом коменданта, фрагменты земляных и казематированных укреплений форта «Фридрих Вильгельм».

С течением времени и под влиянием природных условий часть оборонительных сооружений историко-архитектурного памятника претерпела губительные изменения и требует немедленного проведения работ по их ремонту, реконструкции и консервации. Их осуществление позволит сохранить Бобруйскую крепость как памятник истории для потомков.

Для «Бобруйской крепости» важнейшим условием является сохранение её как целостного объекта, который является уникальным памятником истории, культуры и военного искусства. Задержка в восстановлении памятника может привести к еще большей его утрате.

Осуществление работ по реконструкции и реставрации сооружений Бобруйской крепости будет способствовать развитию въездного туризма, дальнейшему приобщению к изучению двухсотлетней истории крепости на Березине, как гостей города, так и его жителей.

С целью сбора средств для проведения работ по консервации, реставрации сооружений Крепости г. Бобруйска, проведения земляных работ, работ по созданию историко-культурного музейного комплекса «Бобруйская крепость» открыт благотворительный счёт

№BY77AKBB36420977221977100000 в филиале 703 ОАО «АСББеларусбанк» в г.Бобруйске BIC AKBBBY21703.­