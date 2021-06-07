Открыт сбор средств на надгробный памятник Змитроку Бядуле

В 2021 году отмечается 135-летие со дня рождения и 80-летие со дня смерти известного белорусского писателя Змитрока Бядули.

В ноябре 2020 года случилось значительное событие в культурной, духовной и общественной жизни страны - перезахоронение останков Самуила Ефимовича (Змитрока Бядули) на Восточном кладбище в Минске.

С целью увековечения памяти об известном деятеле белорусской литературы начата работа по сбору средств для создания памятника на месте захоронения.

Государственный музей истории белорусской литературы открыл благотворительный счет для сбора средств на создание надгробного памятника Змитроку Бядуле:

Расчетный счет в белорусских рублях:

BY15AKBB36429000005530000000

у ААТ “ААБ Беларусбанк”

БІК: АКВВВY2X

УНП: 190269032

Внесите свой вклад в почтение памяти выдающегося белорусского писателя!