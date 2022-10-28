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Культура

Открылся 78 театральный сезон в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича

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Открылся 78 театральный сезон в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича

Вот и открылся новый,  уже 78, театральный сезон в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича. Впереди еще один  год поиска,  надежд, вдохновения, иногда  разочарований, преодоления новых трудностей в наше непростое время; но все равно – год новых  творческих  побед, признания зрителей,  аплодисментов и оваций.«Театр – не отображающее  зеркало, а увеличительное стекло!» - воскликнул столетие назад Владимир Маяковский. Трудно с ним не согласиться, ведь на сцене сквозь призму времени художественно воссоздается прошлое, показывается настоящее и проектируется будущее… «Я по натуре жуткий театрал, я с детства подцепил эту заразу». Ох, как  же  мне нравятся эти слова  Игоря  Иртеньева! Ну, прям  про меня! Поэтому осмелюсь взять в руки воображаемую лупу и пройтись вместе с читателями по лабиринтам памяти, дабы воссоздать лучшее из работ нашего театра вчера,  констатировать успехи театра сегодня и приоткрыть дверь в театральное завтра. Итак …

Тихое шуршание занавеса, сумрак зрительного зала - и на сцене …

Американские небоскребы в туманной дымке. Большая белая  арочная дверь-праздник. Уютный  мягкий  кожаный диван-отдых. Она - Кристина,  Он - Герман. Они совсем немолоды. Когда-то дружили  семьями. Приходили друг к другу в гости вместе с детьми… Но тридцать лет прошло. Дети выросли, разлетелись из родного гнезда… Он похоронил жену, она – мужа. И сегодня они одинокие интеллигенты  пенсионного возраста. Вот и тянет их друг к другу, но боятся признаться  в симпатии, поэтому подтрунивают  над  собой, отшучиваются, прикрываясь самоиронией, как щитом, и пряча от себя любовь, «которой все возрасты покорны»!   Ну, вспомнили? Да, да!  Это я про спектакль  с очень  длинным названием  «Смешанные чувства, или два старых краба с нежным панцирем» по пьесе американского драматурга Ричарда Баэра в постановке минского режиссера Татьяны Троянович. Премьера состоялась в ноябре 2018 года. Работа была  восторженно принята зрителями. Нет равнодушных и сегодня, потому что тема актуальная, актеры любимые (Александр  Парфенович, Елена Сафронова; а также Игорь Бурак, Артем  Чернобылов). Спектакль волнует и душу трогает.  Это история смешная и грустная, нежная и лирическая.  Поэтому именно этот спектакль открыл новый театральный сезон в бенефисном варианте в честь актрисы Елены Сафроновой. Так что еще и поэтому летят цветы на сцену вместе с возгласами: «Браво»!   

Не могу не сказать о  спектакль  «Песя и Янко», премьера которого состоялась в день открытия  прошлого театрального сезона. Он  привлек мое внимание  необычным названием, в котором совместилось  несовместимое… А  вначале было слово, то есть пьеса, написанная Аркадием Шульманом и Яном Карпинским еще в 2019 году.  Прочла  на одном дыхании. Мурашки по коже. Слезы по щекам. Боль в сердце. Честно говоря, трудно было  представить этот материал на сцене. Ясно одно: задача у режиссера-постановщика Татьяны  Дорогобед и художника Петра  Анащенко архисложная.  Во-первых, по жанру это лирическая драма на фоне войны, когда любовь и смерть, как сестры, ходят неразрывно и ежечасно рядом. Во-вторых, перед  зрителями проходит целая жизнь героев пьесы. И четко существуют два плана: день нынешний и день минувший. Главная героиня (акт. Жанна Зарембо),  пожилая еврейская женщина Песя,  разговорилась впервые на остановке автобуса с  молодым журналистом Егором (арт.  Дмитрий Тужаков). Тяжелые воспоминания… Хрипло, по-стариковски неторопливо  повествует  она о том, как чудом спаслась от расстрела в Бобруйском  гетто тогда, в  страшном 41-ом; как вытащил ее из ямы, заваленной трупами расстрелянных евреев, какой-то человек… И перед нами вдруг оживают события тех страшных дней. Мы видим Песю (акт. Мария Дорогобед, Юлия  Евтушенко) молодой семнадцатилетней  девушкой.  С ужасом представляем, как несет этот человек полумертвую девушку по ночному лесу, как прячутся они в оврагах  и  лесных зарослях. Оказалось, что  он не еврей, а цыган. Немцы расстреляли всю его семью, а  он чудом спасся, упав в яму секундой раньше выстрела. Выполз, когда все стихло… На острие ножа, между жизнью и смертью, при трагических  обстоятельствах  рождается  на наших  глазах  любовь молоденькой евреечки  Песи и сорокалетнего цыгана Янко  (арт. Игорь Бурак).  Сочувствуя и сострадая, помогая друг другу, согревая друг друга  своим телом, они выживут, когда выжить было невозможно! Выстоят и пронесут свою трагическую любовь через всю жизнь, несмотря на то, что послевоенная судьба  сложится у каждого по-разному… Вот такая лирика и драма. На глазах  у многих зрителей  слезы. Зал долго молчит. А потом встает и  взрывается продолжительными  аплодисментами!

Надо сказать, что небогаты  были прошлые театральные сезоны на премьеры по причинам весьма объективным. Не хочется их перечислять. Достаточно вспомнить ковид-агрессора и  масочный режим! Тем не менее, театр стал нашим  своеобразным антидепрессантом: жил и работал, несмотря на то, что  актеры тоже болели! План выполнялся, зрители заполняли и камерный малый зал, который стал основным в  пандемийный  период… Помню, что меня тогда очень впечатлил веселый и грустный спектакль «Старая зайчиха» по пьесе москвича Николая  Коляды в постановке нашей Ларисы Покревской. Спасибо ей за эти минуты радости и счастья. Правда, первый спектакль был представлен на суд зрителей  в марте 2020 года, но его хочется смотреть еще и еще!.. Действие происходит в Богом забытом северном городке, где не ходят автобусы, где слово «роуминг» слыхом не слыхивали, а облезлый номер «пятизвездочной» гостиницы -  копия общаги. Пожилая бывшая актриса  заключает выгодный контракт, и ее вызывают в глухую провинцию изобразить «под фанеру» африканскую певицу. И вот, загримировавшись  и переодевшись в эту самую певицу, репетирует она в гостиничной комнате  свой номер, входит в раж и…  вдруг видит  мужчину!  Он  и  есть, оказывается,  ее наниматель! Мало того,  это – ее бывший муж и партнер по тюзовской сцене! Оказалось, что именно он и  затеял весь этот маскарад, чтобы увидеть Ее спустя много лет, покаяться в прошлых грехах, вернуть или попрощаться навсегда… Ой, как они круто  ссорятся! Ох, как некультурно хамят  и  ругаются! Эх!.. И вдруг понимают, что ведь любили  друг друга и разбежались по нелепой случайности! И если и было в их жизни что-то хорошее и настоящее, так это их партнерство  в ТЮЗе, когда играли они Зайца и Зайчиху, когда были любимы и счастливы! Актеры, Наталья Кашпур  и Игорь Бурак, точно сыграли не просто мелодраму с элементами комедии, а настоящую «лав стори» с неудавшейся   актерской и личной жизнью… Надо сказать, что наша «Старая зайчиха» триумфально прошла летом этого года  в Московском культурно-деловом комплексе Посольства РБ в России. А на театральном фестивале «Самородок» в городе Ногинске Московской области Наталья Кашпур, исполнительница роли Тани, была удостоена Приза зрительских симпатий. Вот так!

Сохранился в репертуаре с апреля 2017  и радует зрителей до сегодня романтический триллер « Сделка на миллион».  Криминальные ребусы сегодня почему-то  на пике популярности! Вот и  в «Сделке на миллион» закручен тайнами сюжет вплоть до финала! А в чисто английском первоисточнике она  называется «Ловушка для двойника». Эрик Элис  и Роджер Риис, авторы пьесы, наверно, не думали и  не гадали, что их  детище, переведенное на 16 языков мира, будет иметь бешеный успех не только в  Европе, но и на американском континенте.  Вот и мы  обратили свой взор на этот материал, предложив, чисто бобруйское название и прочтение! Не хочу пересказывать сюжет – головоломка исчезнет!  Спектакль надо видеть, распутывать  клубок тайн, хитросплетений, махинаций, интриг, непредсказуемости.  Скажу только, что актеры с честью «выпутались» из режиссерской  «ловушки» (сохраним Его имя здесь по закону жанра в тайне). Спокойна, расчетливо хитра, жестока и коварна в погоне за миллионом состоятельная Филиппа в исполнении  Натальи Будник.  А блистательная игра Константина Лебедева (одновременно в двух ипостасях: бомж Данкан  и супруг Ричард) взрывает зал аплодисментами во время спектакля! Актер интересен  и многогранен: пластичен, ритмичен, динамичен, обаятелен и  привлекателен! Поэтому – оваций бурных верная награда и в конце спектакля!!!

Не вздыхает в одиночестве сегодня и  малый зал нашего театра – заполнен и работает достойно.  И вот она, классика, на  камерной сцене! И не кто-нибудь, а сам  Антон Павлович Чехов со своими «Маленькими комедиями»  аккурат в Международный день театра в марте этого года на эту сцену  пожаловали! Думаю, что это режиссерское и актерское чутье Татьяны Васильевны Дорогобед подсказало, что сегодня, как никогда, есть потребность в смешных, но умных спектаклях! Под ее руководством и при непосредственном участии получился спектакль-шутка, спектакль - фейерверк, спектакль – праздник! В нем все по-чеховски  умно, тонко, искренне и  смешно! Но давайте по порядку… Первый водевиль « Медведь» – первое действие.  Молодая вдова помещица Попова (Т. Дорогобед)  после смерти мужа заперла себя в бесконечный траур дома. Сама не живет и другим не дает. Даже слуге (арт. Н.Герасименя) надоели ее похоронные стенания!  А ведь в глубине души она ждет-не дождется рыцаря, который спасет от домашнего траурного заточения. Но! Является грубиян (арт. И.Бурак)  и  женоненавистник, чтоб забрать долг, оставшийся после мужа. Выясняется, что он еще и дуэлянт, способный стреляться с женщиной, когда понимает, что денег у нее нет и не будет. Ну, настоящий медведь, а не рыцарь на белом коне!.. Дуэльные страсти-мордасти закипят нешуточные!   И «хеппи энд» не заставит себя ждать… Отличный актерский тандем!  Атмосфера необычайно легкая. И реально есть над чем посмеяться.

Совсем иная коллизия во второй комедии «Предложение». Трепетно застенчивый тридцатипятилетний помещик-холостяк (арт. А.Тихонов), решается наконец-таки  посвататься к  Наталье Степановне, соседке-помещице. Отец невесты (опять И. Бурак) несказанно рад, что (слава Богу!) нашелся жених для его великовозрастной дочери! Невеста (арт. Ю.Евтушенко), длиннющая дылда, ждет-пождет нежных слов любви и предложения долгожданного замужества… Но кавалер - «ромашка белая несмелая»- никак не может выцедить нужные слова! И… вместо мирной беседы – эмоциональная ссора, в которой невеста берет инициативу в свои крепкие руки! Слова здесь излишни - это надо видеть! Мимика, интонация, текст, пластика  актеров держат зал в чудесном настроении на протяжении всего действия. Уловила, что  актеры получают радость от того, что делают! И мы радостно отбиваем ладошки. Невероятное притяжение!

                                                                                                    Лина Ефремова

Фото Аллы Сказовой

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