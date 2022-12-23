Открылась выставка работ Тихона Абрамова

В художественном музее открылась первая персональная выставка известного бобруйского художника Тихона Абрамова. На торжественную церемонию пришли его первые педагоги, коллеги и ученики. В экспозиции представлено более 30-ти работ разных лет: живопись, графика, декоративная скульптура. Есть и репродукции. Выставка приурочена к 55-летию художника.

– Его работы – это обособленный мир. В городе у нас один такой художник, как Тихон Абрамов. Этот человек живет исключительно ради искусства, а творчество является целью и смыслом его жизни, – отметила Светлана Привалова, директор художественного музея.

Тихон Абрамов родился в1967 году в Бобруйске в семье известного художника Семена Абрамова. Творчеством занимается и старшая сестра Татьяна, которая живет во Франции. Первое художественное образование он получил в студии Дома пионеров у Евгения Вишневского, затем была художественная школа. С 1983 по 1988 годы учился в Горьковском художественном училище по специальности «преподавание изобразительных искусств». С 1989 года он постоянно участвует в городских, областных и республиканских выставках.

Отметим, что Тихон Абрамов всегда был своеобразным центром притяжения для активной творческой молодежи выступал в роли организатора и участника многих неформальных молодежных АРТ-объединений. Только в сообществе молодых художников «Исчезнувший мир» было семь составов, которые способствовали многим из участников обрести свой путь в современном художественном пространстве.

Тихон Абрамов – художник-экспериментатор. Он постоянно находится в творческом поиске, в выборе нестандартных изобразительных форм и средств. Абрамов занимается абстрактной и фигуративной живописью, любит комбинировать в разных стилях, техниках и жанрах. Акценты – модернизм и авангардизм. Произведения художника находятся в коллекциях ценителей искусства многих стран мира, включая Францию, Германию, Израиль, Бельгию, США.

– Можно сказать, что в душе я остался бунтарем и хулиганом, но приобрел жизненный опыт. Все стили – это условность. Зрителя важно зацепить. Вот то, что он увидел в работах – там это и есть, я так считаю, – подчеркнул Тихон Абрамов.

Выставка будет работать до 22 января.