Отдыхать готов? Бобруйск всегда готов! В городе витает предпраздничное настроение
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Манящие ароматы шашлыка и свежей выпечки, поп-корна и сахарной ваты наполнили центральные улицы города. А горожане, уставшие после трудовой недели, наслаждаются вкусами и ароматами, которые дарят им предприятия торговли и общественного питания.
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