Отдыхать готов? Бобруйск всегда готов! В городе витает предпраздничное настроение

Манящие ароматы шашлыка и свежей выпечки, поп-корна и сахарной ваты наполнили центральные улицы города. А горожане, уставшие после трудовой недели, наслаждаются вкусами и ароматами, которые дарят им предприятия торговли и общественного питания.