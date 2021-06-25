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Общество

Отдыхать готов? Бобруйск всегда готов! В городе витает предпраздничное настроение

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Отдыхать готов? Бобруйск всегда готов! В городе витает предпраздничное настроение

Манящие ароматы шашлыка и свежей выпечки, поп-корна и сахарной ваты наполнили центральные улицы города. А горожане, уставшие после трудовой недели, наслаждаются вкусами и ароматами, которые дарят им предприятия торговли и общественного питания.

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