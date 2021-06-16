Отдых с пользой. Как проходят будни в оздоровительном лагере «Мечта»

Летние каникулы в загородном лагере – отличный и увлекательный отдых в атмосфере гармонии с природой, на свежем воздухе, наполненном целебными ароматами хвойных деревьев, а также возможность в комфортных условиях получить опыт самостоятельной жизни. Мы побывали в самом популярном оздоровительном лагере «Мечта» и посмотрели, как проходят будни бобруйских мальчишек и девчонок вдали от городской суеты.

На первой смене здесь отдыхают 524 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет. В лагере 22 отряда, на каждый из которых приходится по три воспитателя. Дни ребят расписаны буквально по минутам: есть время на подвижные игры, различные мероприятия и развлечения. Без дела никто не сидит, и скуке здесь просто нет места. Лагерь весело гудит, словно улей – кто-то играет в теннис, кто-то в футбол и пионербол. Большая роль отведена творческим и развивающим программам. Рядом с детьми опытный педагогический коллектив, который помогает получить яркие впечатления, приобрести новых друзей, а также отличный опыт общения. Воспитатель Наталья Еремеева приехала в «Мечту» первый раз – до этого работала в других лагерях. «У детей многому учишься, и приятно их чему-то научить в ответ. Они впитывают хорошее. Я вообще работала ведущим инженером- химиком на «Бобруйскагромаше», а потом ушла в педагогику. Сегодня работаю воспитателем группы продленного дня в 34-й школе. И мне это очень нравится», – рассказывает Наталья.

Участвуя во множестве разнообразных конкурсов и придумывая себе не обычные праздники, ребята сами создают доброжелательную, яркую атмосферу, что позволяет им проявить себя с разных сторон и надолго запомнить летние каникулы. Впрочем, пусть они расскажут об этом сами.

Алина Герасименко, 14 лет:

– У нас проходят интересные концерты, игры, анимационные танцы. Каждый отряд придумывает свой танец, репетирует, а потом на дискотеке его исполняет. Мы очень стараемся, чтобы хорошо станцевать. Победителям дают сладкие призы.

Полина Васковская, 9 лет:

– Первые два дня я хотела домой. Потом поняла, что, раз приехала, уезжать нельзя. Сегодня мне здесь все нравится. У нас интересные игры. Мы много времени проводим на природе, можно позагорать или полежать в теньке. Тут есть друзья из моей школы. У нас хорошие воспитатели.

Валерия Борисик, 14 лет:

– Я приезжаю в «Мечту» 7-й раз. Здесь всегда очень весело. Много развлекательных программ. Мы всегда чем-то заняты. Нравятся дискотеки. Кормят хорошо.

Илья Елисеев, 14 лет:

– Я тоже приезжаю в лагерь уже 7-й год подряд. Мне здесь очень нравится. Вот недавно было интересное мероприятия «Детки-предки», в котором мы участвовали вместе с воспитателями. Здесь дружественная атмосфера. Все друг другу помогают.

Ярослав Кулигин, 10 лет:

– Мне нравится, что здесь можно поиграть в футбол. Сам я играю в хоккей. За две недели приобрел новых друзей. Принимаю участие в разных конкурсах.

Алеся Астанкова, 12 лет:

– Я уже 5-й раз в лагере. Очень люблю сюда приезжать. Каждый день у нас что-то новое: песочное представление, кукольный театр, цирк и многое другое. Мне очень понравился конкурс «Мисс Лето». Я готовила для творческого номера восточный танец.

Каждая смена длится 18 дней. Несколько слов нужно сказать об антиковидных мерах. Каждое утро воспитанники лагеря проходят обязательную термометрию, соблюдаются и другие профилактические мероприятия. Родительские дни в связи с эпидемиологической обстановкой не проводятся уже второй год. Однако мамы и папы могут на проходной «Мечты» передавать гостинцы для любимых чад. По словам директора лагеря Сергея Филиппова, заявок на следующие смены очень много – к сожалению, спрос превышает предложение. К примеру, на вторую смену уже свыше 950 заявок, на третью – более 800, в то время как «Мечта» готова разместить 600 человек. А вот на четвертую смену еще есть около 150 свободных мест. Так что поторопитесь!