Отдел по гражданству и миграции УВД Бобруйска информирует: планируя отпуск, приведите документы в порядок

Совсем скоро начнется отпускная кампания. В связи с этим, бобруйчанам стоит заранее обратиться в отдел по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома по вопросам обмена недействительных паспортов, непригодных для использования, об оформлении паспортов несовершеннолетним детям в случае их выезда за границу.

Как отметила паспортист отдела Ольга Ковалева, сотрудники отдела по гражданству и миграции осуществляют платные услуги населению по быстрому и качественному заполнению различных заявлений на выдачу (обмен) паспорта, вида на жительство, на регистрацию по месту жительства и месту пребывания. Заполняют заявления о выдаче визы для выезда из Республики Беларусь. Оформляют заявления о выдаче документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь, анкеты к заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь или выходе из гражданства Республики Беларусь. Выдают справки и другие документы, предусмотренные прейскурантом №4 отпускных тарифов на услуги (работы). Окажут услуги в смс-информировании о готовности документа к выдаче.

Как рассказала специалист отдела по гражданству и миграции Елена Винокурова, с 15 марта 2021 года действует новый прейскурант №4 на услуги, оказывающие отделом по гражданству и миграции УВД.

Также, в целях удобства граждан, согласно данному прейскуранту отдел окажет дополнительную услугу по срочной доставке машиносчитываемых документов в БПН УВД Могилевского облисполкома и возврату их в ОГиМ УВД до 7 дней со дня подачи заявления.

Прейскурант на услуги.