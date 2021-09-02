От пожара на Октябрьской погибла женщина

В 6 утра 2 сентября тревожный голос соседей сообщил о пожаре в квартире по улице Октябрьской в Бобруйске.

Спустя 3 минуты прибыли первые подразделения МЧС. Создалось плотное задымление, дым выходил из окон и дверей квартиры. Находятся ли там люди - никто из соседей не знал.

Спасатели проникли в квартиру и ликвидировали возгорание. А через несколько минут работники звена газодымозащитной службы обнаружили в ванной комнате женщину. Ее вынесли на свежий воздух, передали в руки медикам. Те вскоре констатировали смерь женщины.

В результате пожара в квартире уничтожен диван, постельные принадлежности, повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок.

Причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Предупреждение! МЧС напоминает: каждый второй пожар происходит по вине неосторожного обращения с огнем при курении, а погибают на пожарах по этой причине более 90% людей. Берегите себя и не прожигайте свою жизнь.