От пожара на Октябрьской погибла женщина

В 6 утра 2 сентября тревожный голос соседей сообщил о пожаре в квартире по улице Октябрьской в Бобруйске.
Спустя 3 минуты прибыли первые подразделения МЧС. Создалось плотное задымление, дым выходил из окон и дверей квартиры. Находятся ли там люди - никто из соседей не знал.
Спасатели проникли в квартиру и ликвидировали возгорание. А через несколько минут работники звена газодымозащитной службы обнаружили в ванной комнате женщину. Ее вынесли на свежий воздух, передали в руки медикам. Те вскоре констатировали смерь женщины.
В результате пожара в квартире уничтожен диван, постельные принадлежности, повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок.
Причиной пожара могла стать неосторожность при курении.