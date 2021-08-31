От лимонной кислоты до яблочной кожуры. Пять народных способов отчистить чайник

Лимонная кислота

Очень распространенное, относительно щадящее и универсальное средство. Подходит для чайников с корпусом из стекла, стали, пластика и керамики. Еще один плюс – не оставляет неприятного запаха, скорее наоборот

«Лимонку» засыпаем в чайник в расчете 25 г на литр воды. Если накипь очень уж серьезная – можно больше. Даем закипеть, ждем полчаса, сливаем, наполняем чистой водой, опять кипятим, сливаем. Чистый чайник снова готов к работе.

Также лимонная кислота может помочь отчистить от накипи пароварку и утюг. Суть та же: максимально нагреть раствор, выждать, слить, промыть прибор чистой водой.

Уксус

Столь же известное средство, но с некоторыми минусами, не присущими лимонной кислоте. Уксус способен повредить корпус электрочайника (особенно если производитель сэкономил на качестве пластика), а также обладает резким специфическим запахом. Лучше всего подойдет для стекла и металла. Очень эффективен для обычных, а не электрических чайников.

Растворяем 100 мл уксуса в литре воды. Кипятим воду, ждем пока остынет, сливаем, удаляем губкой остатки накипи, при необходимости повторяем процедуру. Если чайник предназначен для нагрева на плите, то просто кипятим до тех пор, пока вся накипь не отслоится. В конце и в том, и в другом чайнике еще дважды кипятим воду для того, чтобы избавиться от запаха.

Сода

Это в целом универсальное чистящее средство. Справляется не только с накипью, но и с различными типами загрязнения как на кухне, так и, например, в ванной. Воздействует мягко, по большому счету не портит ни металл, ни пластик. Подходит для электрических чайников.

Соду необходимо добавлять в только что закипевшую воду. Расчет – столовая ложка с горкой на литр. Дождавшись, когда раствор остынет, сливаем его. Если с первого раз идеального результата добиться не вышло, можно все повторить несколько раз. В конце чайник промываем, кипятим в нем чистую воду два раза.

Газировка

Теперь пришла очередь средств не столь распространенных и популярных. Полной гарантии их эффективности для любого прибора мы не дадим, но почему бы не поделиться народной мудростью?

Итак, газировка. Во многих напитках с пузырьками содержатся (что очевидно) ортофосфорная кислота и диоксид углерода, они и растворяют накипь. Лучше всего подходит для приборов с металлическим корпусом, не подходит для моделей с открытой спиралью. Лучше брать прозрачную газировку, так как та же кола может окрасить корпус – будет некрасиво. В сравнении с другими способ дороговат.

Перед использованием из газировки выпускаем видимые пузырьки – просто открываем бутылку и оставляем так на некоторое время. Наливаем в чайник пол-литра напитка, кипятим, ждем, пока остынет. После промываем чистой водой и снова кипятим два раза.

Яблочная кожура

Еще одна домашняя экзотика, основанная на опыте хозяек далекого уже прошлого, справляется только с легким налетом, не подходит для электроприборов. Растворяет накипь за счет органических кислот. Подходит тем, кто категорически не приемлет любые «химикаты».

Саму кожуру перед применением тщательно промываем, кладем в чайник так, чтобы полностью покрывала дно, заливаем водой, кипятим, выдерживаем 2-3 часа. После протираем чайник изнутри губкой, промываем, кипятим с чистой водой один раз.

Того же эффекта можно добиться, используя, помимо кожуры яблок, очистки груш или картошки.

Профилактика

Чтобы чистить чайник вообще приходилось пореже, кипятите в нем мягкую воду (в идеале пропущенную через фильтр, понижающий жесткость) и всегда сливайте ту, что уже один раз закипела.