От чего зависит наше настроение

Эмоции — неотъемлемая часть нашей жизни. Положительные, нейтральные или отрицательные — они отражают наши реакции на все, что происходит вокруг. Но иногда мы находимся в прекрасном настроении или грустим без видимых причин. Это объясняется тем, что на наше эмоциональное состояние влияет множество факторов. В том числе пища, которую мы употребляем, ароматы, которые нас окружают и даже время суток.

Что влияет на уровень удовлетворения

Дофамин — вещество, которое вырабатывают надпочечники, когда мы делаем для себя что-то полезное — едим, занимаемся спортом, достигаем поставленных целей. Именно этот нейромедиатор отвечает за чувство удовольствия, мотивацию и способность обучаться.

Чтобы получать больше удовольствия каждый день, надо заниматься тем, что на самом деле нравится. Так выработка дофамина будет стабильной и регулярной, что заметно улучшит качество вашей жизни.

В течение дня наше настроение меняется из-за суточных гормональных циклов. Утром мы получаем концентрированную порцию кортизола — это необходимо, чтобы проснуться и быть продуктивными. Чем ближе к вечеру, тем ниже уровень кортизола. Поэтому мы становимся спокойными и менее активными.

Если постоянно недосыпать, суточные циклы сбиваются, а с ними — выработка необходимых гормонов. Это может стать причиной повышенной тревожности, апатии и необоснованных страхов.

Мелатонин — гормон, который активно вырабатывается ночью. Под его действием производится много важных веществ, в том числе дофамин и серотонин. Он также помогает организму снимать стресс, тревожность и избавляться от негативных эмоций.

Синтез и выработка мелатонина зависит от освещения — 70% его суточного количества производится в ночные часы. Поэтому сон должен быть максимально комфортным — старайтесь минимизировать количество света в спальне и проводите меньше времени перед экранами девайсов перед сном.

Как пища влияет на настроение

Белки

Нормальное психологическое состояние возможно только когда наш организм получает необходимые аминокислоты, которые не способен выработать самостоятельно. К ним относятся фенилаланин, из которого производится дофамин, и триптофан — предшественник мелатонина.

Совет

Чтобы получать незаменимые аминокислоты, наш рацион должен быть разнообразным. Важно потреблять достаточно белковых продуктов — мясо, рыбу, яйца, творог, бобовые и тому подобное. Именно белки организм расщепляет на аминокислоты, которые необходимы для собственных синтезов.

Простые углеводы

Недаром трудно отказаться от любимых шоколадок и десертов, ведь они содержат много простых углеводов, которые моментально поднимают настроение и уровень энергии. Но минус в том, что эффект длится недолго — рецепторы, которые реагируют на сладкое и вызывают чувство радости, освобождаются, из-за чего прекращается выработка дофамина. Поэтому удовольствие от сладкого быстро проходит, из-за чего хочется съесть больше, а это уже может повредить фигуре.

Совет

Употребляйте больше сложных углеводов — крупы, бобовые, фрукты, овощи и зелень. Таким образом, организм будет получать достаточно энергии в течение дня, что положительно влияет на психологическое состояние.

Кофеин

«Не трогайте меня утром, пока я не выпью кофе» — это не шутка, а реальность. Кофеин не только дарит заряд бодрости, но и улучшает настроение. Его молекулы блокируют некоторые рецепторы, из-за чего рецепторы дофамина становятся более чувствительными. Поэтому, даже если количество дофамина небольшое, мы чувствуем себя жизнерадостными.

Совет

Попробуйте отказаться от кофе на 3 недели: вы поймете, что ваш организм может хорошо функционировать без «допинга».

Наше настроение в большей степени зависит от нас. Дарите организму больше заботы и чувствуйте себя счастливыми.

По материалам tila.clinic.