Прокуратура города Бобруйска: будьте осторожны на воде!

В период купального сезона 2021 года хочется напомнить жителям и гостям нашего города о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

По оперативной информации Могилевской областной организации Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД), за период купального сезона 2021 года на водоемах Могилевской области во время купания погибло 10 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних. Большинство погибших совершеннолетних граждан во время купания находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как правило, основными причинами гибели людей на воде являются: купание в водоемах, не предназначенных для этих целей; купание в состоянии алкогольного опьянения; неумение плавать, а также недосмотр взрослых за купающимися детьми.

Необходимо отметить, что особую опасность представляет купание в жаркую погоду. После длительного нахождения на солнце и резком входе в воду, у человека могут произойти резкие спазмы сосудов и мышц, приводящие к судорогам и даже сердечному приступу, что создает реальную угрозу для жизни купающихся.

Рекомендуется окунаться в водоемы постепенно, по возможности, предварительно охладившись в тени.

В 2021 году в г.Бобруйске купание разрешено только на водоемах в зонах действия спасательных станций и постов ОСВОД – пляжи Санатория им. В.И.Ленина, СОК «Шинник», 6-го микрорайона и «Центральный», где проведены необходимые обследование и очистка дна акваторий.

Бобруйским горисполкомом утвержден график патрулирования у водоемов в местах, запрещенных для купания, в который вошли представители УВД Бобруйского горисполкома, ОСВОД, Бобруйского ГРОЧС, УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии», администраций Ленинского и Первомайского районов г.Бобруйска.

Купание в запрещенных местах влечет административную ответственность по ст. 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (от одной до трех базовых величин).

Только соблюдение правил безопасного поведения на воде сбережет Вашу жизнь и жизнь Ваших близких.

Старший помощник прокурора г.Бобруйск Сколота Евгений Борисович