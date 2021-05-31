Осторожно: угарный газ!

На территории Республики Беларусь продолжают иметь место несчастные случаи, связанные с отравлением угарным газом, происходящие в домовладениях, где эксплуатируется газоиспользующее оборудование.

19.05.2020 в 01 час 59 минут в специализированное подразделение УП «МИНГАЗ» поступило извещение от МЧС с характером «Отравление угарным газом» по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева, д.11, корп.2, кв.16.

Хозяин квартиры, а затем и его супруга приняли водные процедуры. После чего гражданка почувствовала нерезкий запах и попросила мужа перекрыть кран перед газовыми приборами. В момент принятия водных процедур в ванной комнате работал электромеханический вентилятор. Женщина почувствовала недомогание, разбудила супруга и попросила принести воды. После продолжительного отсутствия супруга, выйдя на кухню, увидела супруга в плохом состоянии. Далее она открыла окна в квартире и вызвала скорую медицинскую помощь.

17.01.2021 по адресу: г. Минск, проезд Мозырьский, д.6-1 в результате отравления угарным газом пострадало 3 человека, двое из которых несовершеннолетние.

Причинами несчастных случаев явились:

- в систему вентиляции помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, добавлена система принудительной вентиляции от газовых плит (вытяжка с электроприводом) с перекрытием приемных отверстий естественной системы вентиляции этих помещений.

Угарный газ— это продукт неполного сгорания топлива. Опасность его заключается в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса и распространяется совершенно незаметно для человека. Образование смеси угарного газа происходит в результате горения в условиях недостатка кислорода. Повышение концентрации окиси углерода в помещении происходит в случае отсутствия притока свежего воздуха, плохой работы вентиляции, неисправных дымоходах при работе газоиспользующего оборудования.

Для того чтобы предотвратить отравление угарным газом необходимо соблюдать простые правила:

-обеспечить открытым на 50% приемное отверстие вентиляционного канала от вытяжек над газовыми плитами в помещениях кухонь;

-при использовании газового оборудования необходимо следить за тягой в дымоходах и вентиляционных каналах, проверять наличие тяги как перед включением (розжигом) газовых приборов, так и во время их эксплуатации;

-в помещение должен быть обеспечен приток свежего воздуха через открытую форточку;

-проводить своевременное обслуживание газоиспользующего оборудования, а также проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

-категорически запрещается использование газовой плиты или духового шкафа для обогрева помещения.

Помните — угарный газ коварен, он действует быстро, тихо и незаметно, поэтому жизнь и здоровье зависят от быстроты принятых мер.

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области Акулич А.М.