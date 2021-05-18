Осторожно: интернет-мошенники!

Сегодня наблюдается устойчивая динамика роста количества совершаемых киберпреступлений. Так, например, за 2020 год на территории Могилевской области зарегистрировано 2 211 киберпреступлений, а за первый квартал текущего года – уже 683.

Основным фактором, который способствует совершению подобных преступлений, является «доверчивость» людей, которые зачастую сами дают мошенникам все сведения о себе или добровольно следуют инструкциям злоумышленников. Сегодня достаточно редки случаи, когда кто-то использует специальные технические навыки, чтобы получить деньги. Нередко у людей списываются со счетов большие суммы.

Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или госучреждений

В Беларуси по-прежнему острой остается проблема совершения хищений денежных средств со счетов белорусов мошенниками, под видом «лжебанкиров» звонящих на телефоны белорусов и выведывающих конфиденциальную информацию. С начала года рост такого вида киберпреступлений составил свыше 220% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Киберпреступники регулярно видоизменяют свои преступные схемы. На днях в Беларуси зафиксирована обновленная схема вишинга, жертвами которой уже стали двое жителей Гомельской и Могилевской областей. В обоих случаях мошенники для введения жертв в заблуждение действовали от имени якобы сотрудников правоохранительных органов.

Так, на днях жителю Могилева на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился руководителем одного из подразделений УВД Могилевского облисполкома. Он сообщил, что банковский счет мужчины скомпрометирован, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого. Для успешной операции, мол, от владельца необходимо получить определенную информацию о счете и совершить ряд действий для обеспечения его безопасности. Мужчина, не удосужившись проверить достоверность озвученной незнакомцем информации, легкомысленно снял с депозитного счета $3 тысячи и перевел их на его счет.