Осторожно! Электричество. Госэнергогазнадзор напоминает о правилах безопасности

С детских лет нам объясняли, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Но электричество настолько прочно вошло в нашу жизнь, что мы стали забывать об элементарных мерах предосторожности. Причины несчастных случаев с электричеством в быту не меняются десятки лет, в основном это нарушение правил эксплуатации электрических сетей или использование неисправных электроприборов, неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством, попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.

Подобный случай произошел в июне этого года в Браславском районе Витебской области. Находясь в гостях, гражданин производил работы по подключению однофазного электродвигателя системы приточно-вытяжной вентиляции без полного отключения электроустановок жилого дома, в результате чего был смертельно травмирован электрическим током.

Также, в августе месяце в Оршанском районе Витебской области индивидуальный предприниматель производил в жилом доме работы по устранению утечки теплоносителя из системы «теплого пола», ранее им смонтированной. В процессе выполнения работ по подключению электропровода к клеммной колодке циркуляционного насоса пострадавший не произвел отключение указанного провода от электрической сети, вследствие чего попал под напряжение.

Госэнергогазнадзор предупреждает: все электротехнические работы следует производить при полностью отключенном напряжении в сети. Ни в коем случае нельзя прикасаться к оголенным проводам голыми руками, к тому же категорически запрещается подключать к электросети приборы, у которых нарушена электроизоляция. Неквалифицированные лица, не имеющие специального образования, инструмента и материалов, не могут быть допущены к монтажу или ремонту электропроводки и электрооборудования. Для проведения таких работ следует обращаться в специализированные обслуживающие или эксплуатирующие организации.

Беды не случится, если каждый будет соблюдать правила безопасности, личную осторожность и проявлять благоразумие.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Воинов А. А.