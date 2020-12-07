Особый день в календаре, который призывает к милосердию, добру и помощи

Международный день инвалидов – особая страничка в календаре. Эта дата призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не остается равнодушным к их мужеству, упорству, талантам и способностям, умению настойчиво идти к намеченной цели.

Отделение дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» посещает сорок восемь бобруйчан с инвалидностью. Для них здесь созданы все условия для полноценной активной жизни: работает 14 кружков по интересам, 2 трудовые мастерские. Молодые люди с инвалидностью принимают активное участие в жизни города. Регулярно посещают культурные, спортивные мероприятия. Участвуют в городских, областных и республиканских инклюзивных конкурсах и фестивалях.

О том, как провели особый день 3 декабря участники отделения центра в нашем репортаже.

Соревнования по шашкам

2-3 декабря прошли соревнования по шашкам среди участников отделений дневного пребывания для инвалидов территориальных центров города Бобруйска и района.

Организатор соревнований учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска». В соревнованиях приняли участие три команды. По итогам двух дней места распределились следующим образом: I место – Наталья Бородавка (учреждение «Бобруйский районный центр социального обслуживания населения»), II место – Анастасия Ситник (учреждение «ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска»), III место – Илья Пригожаев (учреждение социальной защиты «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска».

Благотворительная акция «Магия добра»

В рамках ежегодной благотворительной акции «Магия добра», которая организовывается центром совместно с ГУО «ЦКРОиР», ГУО «Средняя школа №17 г.Бобруйска» и сестричество в честь Святой мученицы Татьяны Свято-Духова храма г.Бобруйска передали детям-инвалидам и молодым инвалидам сладкие подарки.

Акция «Магия добра» продолжается. Все желающие могут принять в ней участие.

Пусть не только этот, а каждый день для людей с инвалидностью будет светлым и радостным, наполненным улыбками и хорошим настроением. Не покидает вера в будущее, всегда присутствует внимание и доброта близких людей, царит благополучие, взаимопонимание и мир в семье.