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Основные проблемы в сфере импортозамещения проанализировали в КГК

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Основные проблемы в сфере импортозамещения проанализировали в КГК

Комитетом госконтроля Могилевской области на постоянной основе осуществляется анализ эффективности реализации импортозамещающих проектов в регионе.

Основными проблемными вопросами в этой сфере, по оценке Комитета, в настоящее время являются: отказ иностранных поставщиков в поставке оборудования, комплектующих, сырья; сложности в логистике поставок крупногабаритного оборудования; невозможность открытия аккредитива; отказ потенциальных потребителей продукции от ее приобретения; недостаточное задействование возможности оказания местными органами власти реальной поддержки субъектам предпринимательства в производстве импортозамещающих товаров; ненадлежащее взаимодействие организаций Могилевской области с субъектами хозяйствования Российской Федерации в сфере реализации совместных проектов по разработке и производству инновационной и импортозамещающей продукции.

По результатам контроля Комитетом внесены заинтересованным предложения для принятия дополнительных мер реагирования. Их реализация взята на контроль.

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