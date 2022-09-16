Основателю Международного пленэра по керамике «АРТ-Жыжаль» Валерию Колтыгину исполнилось 75 лет

Валерий Колтыгин родился в 1947 году. В 1979 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Трудовую и творческую деятельность в Бобруйске начал в качестве мастера производственного обучения и преподавателя художественного училища. В 1981 году Валерий Аркадьевич был принят в Союз художников СССР. За достижения в области воспитания и образования молодых специалистов в 1983 году ему присвоено звание Отличника профессионально-технического образования БССР.

В 1990 году Валерий Колтыгин создал и возглавил Бобруйскую городскую организацию Белорусского союза художников. На протяжении многих лет он входил в состав городского градостроительного совета, художественного экспертного совета. С 1996-го по 2005 год принимал активное участие в создании новой экспозиции Бобруйского краеведческого музея.

Валерий Аркадьевич имеет высшую педагогическую категорию. За период работы учителем керамики государственного учреждения образования «Детская школа искусств №4 им. В.А. Домарада г. Бобруйска» проявил себя как опытный и квалифицированный специалист.

С 1998 года Валерий Колтыгин ежегодно проводит персональные выставки. Он участник многочисленных зарубежных, республиканских и городских выставок. С 1997-го по 1999-й был организатором и руководителем пленэров по керамике «Керамика раку» в Республике Беларусь. По инициативе Валерия Аркадьевича и под его руководством с 2003 года в городе проходит Международный пленэр по керамике «АРТ-Жыжаль». Участниками специфических и своеобразных пленэров являются высокопрофессиональные и молодые художники-керамисты из стран дальнего и ближнего зарубежья. Пленэры по керамике в Бобруйске – новое направление в декоративно-прикладном искусстве Беларуси, основанное на применении и развитии традиционных технологий белорусской народной керамики в изготовлении современных уникальных авторских работ.

Работы мастера находятся в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников, в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова, в Бобруйском художественном музее, в Музее современного изобразительного искусства, в Картинной галерее Г.Х. Ващенко, в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, в Городской картинной галерее произведений Л.Д. Щемилева в Минске.

За значительный вклад в развитие искусства керамики, успешную творческую и педагогическую деятельность Валерий Колтыгин был награжден медалью Франциска Скорины; знаком Министерства культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры Беларуси»; почетными грамотами Министерства культуры Республики Беларусь, Могилевского областного исполнительного комитета, Бобруйского городского исполнительного комитета (2003), Бобруйского городского Совета депутатов (2021). Художнику объявлена Благодарность Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В 2007-м распоряжением Президента Республики Беларусь Валерию Аркадьевичу была установлена персональная надбавка за вклад в развитие искусства керамики, плодотворную работу по эстетическому и духовному воспитанию детей и подростков. В 2010-м мастеру присуждена специальная премия Президента Республики Беларусь за сохранение и развитие традиций народного декоративно-прикладного искусства, организацию международных пленэров и активную выставочную деятельность.