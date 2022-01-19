Основания для получения вида на жительства иностранными гражданами в Республике Беларусь

Более 4 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства проживают в городе Бобруйске. Постоянно проживающие иностранцы пользуются правами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, за исключением некоторых из них.

В 2021 году отделом по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома было выдано 172 разрешения на постоянное проживание иностранных граждан.

Анализируя миграционную ситуацию, состояние работы по миграционному контролю, а также меры по противодействию незаконной миграции следует отметить, что, несмотря на прилагаемые усилия, проблемы незаконного въезда и пребывания иностранцев на территории государства и нашего города, в частности, по-прежнему остаются актуальными. Именно, поэтому, прибывшим иностранцам необходимо знать основания для легализации своего правового положения, в частности, получения вида на жительство.

Перечень оснований для получения разрешения на постоянное проживание изложен в статье 53 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями).

Иностранному гражданину предоставляется право на постоянное проживание в Республике Беларуси при наличии у него:

- белорусских корней, близких родственников – граждан Республики Беларусь;

- создании семьи с гражданином Республики Беларусь;

- обладании исключительными способностями и талантом;

- наличии заслуг и высоких достижений в области науки, техники, культуры и спорта;

- проживания на территории нашего государства после получения разрешения на временное проживание в течение последних пяти лет непрерывно;

- статуса беженца или предоставленного убежища.

В соответствии со статьей 4 Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства от 24.01.2006, ратифицированного Законом Республики Беларусь от 29.06.2006 №132-З, факт принадлежности к гражданству Российской Федерации, является основанием для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь российским гражданам.

Разрешение может быть выдано лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Беларусь более трёх лет, при условии, что отсутствует государство, которое согласилось бы их принять, за исключением лиц без гражданства, оформивших прекращение гражданства в порядке, установленном законодательством государства прежнего гражданства.

Право принимать решения о выдаче иностранцам разрешений на постоянное проживание предоставлено управлениям областных исполнительных комитетов и территориальным подразделениями по гражданству и миграции. Иностранец, в свою очередь, может также обратиться с заявлением о получении разрешения на постоянное проживание в консульское учреждение Республики Беларусь в стране проживания.

Для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь иностранному гражданину необходимо обратиться в отдел по гражданству и миграции. Представить документы, в соответствии с предусмотренным подпунктом 12.7.1 пункта 12.7 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявления граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (с изменениями и дополнениями).

Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы обязаны проживать в Республике Беларусь только по тому месту жительства или месту пребывания, по которому они зарегистрированы в Республике Беларусь.

Для получения более подробной консультации иностранцы могут обратиться в отдел по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома по следующим номерам телефонов: 80225-786034; 80225-786035.

Старший инспектор группы по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства отдела по гражданству и миграции

УВД Бобруйского горисполкома