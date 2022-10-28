«Осенний вернисаж» подарили бобруйские музыканты-педагоги

Чудесный концерт «Осенний вернисаж» подарили зрителям творческие коллективы педагогов бобруйской Детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого. Вечером 27 октября на сцене театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича выступили народный инструментальный ансамбль «Бурлеска» (руководитель – Ирина Чубарева), народный ансамбль аккордеонистов «Интермеццо» (руководитель – Наталья Монит), народный ансамбль русских народных инструментов «Виртуозы» (руководитель – Олег Бабич) и народный вокальный ансамбль «Девчата» (руководитель – Татьяна Кузнецова).

Прежде чем пригласить зрителей в чарующий мир музыки, ведущая Елена Еременко напомнила об успехах и значимых событиях для детской школы искусств, которой в этом году исполнилось 95 лет. В юбилейный год коллектив провел много интересных и разнообразных мероприятий. Жизнь школы была наполнена яркими, запоминающимися событиями.

– Настоящим праздником музыки, творчества и искусства стал юбилейный концерт «Нашей школе 95!», на который пригласили выпускников и ветеранов, где продемонстрировали блестящие успехи всех творческих коллективов и солистов. Учащиеся школы достигали высоких результатов в международных, республиканских, региональных конкурсах и фестивалях: за прошедший год завоевали более 770 дипломов разных степеней и 17 Гран-при, 7 юных музыкантов стали обладателями поощрительных премий и материальной помощи специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, – рассказала ведущая концерта. – Мы продолжаем идти вперед, развиваем и приумножаем достигнутые результаты, нам интересно создавать новые проекты, обмениваться опытом.

В концертной программе звучали произведения зарубежных и белорусских композиторов. Непредсказуемый и каждый раз удивляющий новизной ансамбль «Бурлеска» перенес в умиротворяющую «Ночь в кварталах Буэнос-Айреса» и игривое «Утро в Копакабане». Виртуоз ударных инструментов Виталий Савко исполнил «Македонское оро». Ансамбль «Интермеццо» затронул еврейскую музыкальную тематику и пригласил на романтическую осеннюю прогулку по желтым листьям Социалки. Солистка Ольга Забашняя внесла джазовые нотки с песней «Старый рояль». Ансамбль «Виртуозы» исполняет музыку разных народов, в этот раз залихватски сыграл плясовые «Камаринская» и «Кадриль», тустэп «Надя». Но особенно трогательно звучала в исполнении музыкантов мелодия «Мой родны кут» Игоря Лученка, которую сопровождали на экране видеофрагменты малой родины Олега Бабича из его личного архива. Легкий, радостный, завораживающий голосами ансамбль «Девчата» исполнил известные эстрадные и лирические песни. Завершило концертную программу зажигательное выступление скрипача, обладателя Гран-при недавнего конкурса профессионального мастерства среди работников культуры «Горжусь профессией своей!» Владислава Масловского и его кавер-группы.