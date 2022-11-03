Осенние каникулы в Центре

Маленькая выставка под названием «Мамины сказки», на которой представлено 106 пальчиковых кукол, стала притягательным центром для организации работы с детьми во время осенних каникул.

Молодые сотрудники Центра досуга м творчества Бобруйска, преобразившись в сказочных персонажей – Красную Шапочку, Лису-сказочницу, Домовенка Кузю – разработали музыкальную театрализовано-игровую программу «В гостях у сказки».

Ребята с интересом путешествуют по выставке, отвечая на каверзные вопросы, примеряют на пальчик кукол, проходят спортивные испытания и активно включаются в танцевальную программу, флешмобы и караоке.

Большим интересом пользуется выставка «Военная доблесть сквозь века» народного военно-исторического клуба «Газдава». Ребятам очень нравится примерять отдельные элементы костюма. Особо мальчишек привлекают посвящение в рыцари и получение свидетельства о присвоении почетного титула «Благородный рыцарь». А девочки, как настоящие принцессы, вручают рыцарям сертификаты и в ответ получают комплименты.

В этно-мастерской юные посетители успешно осваивают искусство изготовления народной куклы Крупенички.

За первые дни каникул у нас побывали ребята из гимназии-колледжа искусств, гимназии №2, средних школ №№27, 31, 32. Наши мероприятия посетили 170 школьников младшей и средней школ.

Ирина Соколовская, заведующий сектором по работе с детьми и молодежью Центра