Оркестровый бум. На сцене театра состоялся концерт детской школы искусств имени Тикоцкого

Вечером 15 апреля в Бобруйске прошел великолепный концерт «Оркестровый бум», подготовленный творческими коллективами детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого. На сцене театра им. В.И. Дунина-Марцинкевича выступили образцовый оркестр русских народных инструментов (руководитель Дарья Руденок), образцовый камерный ансамбль «Дебют» (руководитель Ольга Бабич), образцовый ансамбль скрипачей «Аллегро» (руководители Татьяна Синькова и Татьяна Синицына), хор «Блеск» под руководством Елены Селюченко, народный инструментальный ансамбль «Бурлеска» (руководитель Ирина Чубарева) и цимбальный оркестр «Званочкі» (руководитель Дмитрий Снарский). Зрители смогли насладиться чистыми звуками и очарованием музыки в исполнении юных музыкантов и их педагогов. В этот вечер звучали как классические произведения, так и современные музыкальные композиции.