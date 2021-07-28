Организационный комитет пленэра “Арт-Жыжаль” приглашает на обжиг «Огненной скульптуры» 31 июля
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Уважаемые жители и гости города Бобруйска!
У вас есть уникальная возможность понаблюдать за творческим процессом художников – керамистов XVII Международного пленэра по керамике «AРT – Жыжаль», которые 31- го июля проведут обжиг-шоу совместной авторской работы «Огненная скульптура».
Место проведения – база отдыха «Вербки» гостиничного комплекса ОАО «ФанДОК (Бобруйский район).
Приглашаем вас насладиться искусством современной авторской керамики и воочию увидеть уникальный процесс обжига двухметровой глиняной скульптуры.
Для удобства будет предусмотрен автобус от остановки общественного транспорта «Дом связи», время отправления 21.30, обратно 23.00. Ориентировочная стоимость проезда 2 рубля 50 копеек в одну сторону.
Организационный комитет.
Телефон для справок 762243