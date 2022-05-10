Организации Беларуси готовы предоставить около 5 тыс. вакансий для учащейся молодежи. Об этом сообщила консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Наталья Лобачева на пресс-конференции "Временное трудоустройство для учащейся молодежи. Деятельность студенческих отрядов", передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время о возможности обеспечить временную занятость учащейся молодежи проинформировали более 400 организаций, которые готовы предоставить для этих целей порядка 5 тыс. вакансий. В основном среди вакансий продавцы, помощники продавцов, курьеры, подсобные рабочие, рабочие зеленого строительства. С молодыми гражданами, направленными органами по труду, занятости и социальной защите для временного трудоустройства, наниматели заключают срочные трудовые договоры. Таким образом на них распространяются нормы Трудового кодекса и законодательства об охране труда", - отметила Наталья Лобачева.

Временная занятость молодежи в свободное от учебы время организована службой занятости во всех регионах страны круглогодично. Приоритетное право на временное трудоустройство предоставляется молодым людям из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссиях и инспекциях по делам несовершеннолетних. "С целью организации временной трудовой занятости молодежи службой занятости уже заключено порядка 500 договоров с нанимателями с использованием на эти цели финансовых ресурсов из госпрограммы. На временные рабочие места с финансовой поддержкой государства в свободное от учебы время трудоустроено более 3 тыс. учащихся. Школьникам предлагается принять участие в работах по озеленению и благоустройству территорий учебных заведений, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению сувенирной продукции", - проинформировала консультант.

Наталья Лобачева напомнила, что начинать свою трудовую деятельность ребята могут с 14 лет, но с обязательным условием - разрешение одного из родителей. С 16 лет учащиеся такое решение могут принимать самостоятельно. В возрасте 14-16 лет дети могут работать 4 часа 36 минут в день, в 16-18 лет - 7 часов. Кроме того, запрещается привлечение лиц моложе 18 лет к труду на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, к ночным и сверхурочным работам, к работам в государственные праздники и праздничные дни, к работам в выходные дни.