Оранжевый уровень. Погода на 27 января

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 января из-за сильного ветра.

В среду будет облачно, пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег). В ночные и утренние часы местами ожидаются сильные осадки, метель, днем в отдельных районах - налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром на большей части территории страны - до 15-20 м/с, в отдельных районах - до 21-23 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 2 градусов.