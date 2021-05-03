Оранжевый уровень опасности сохранится 4 мая из-за усиления ветра
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 4 мая.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег), днем местами кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем - 9-15 градусов тепла.
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