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Оранжевый уровень опасности сохранится 4 мая из-за усиления ветра

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Оранжевый уровень опасности сохранится 4 мая из-за усиления ветра

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 4 мая.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег), днем местами кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем - 9-15 градусов тепла.

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